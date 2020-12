Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 14 dicembre su La7 con gli ultimi due episodi della stagione: il finale slitta di una settimana per lasciare spazio all’attualità e all’approfondimento.

Quando mancano solo due episodi al termine della stagione Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 14 dicembre, sostituito in prima serata da uno speciale Otto e Mezzo dedicato all’ex presidente Barak Obama, con la trasmissione di un’intervista esclusiva rilasciata alla CBS in occasione dell’uscita del suo nuovo libro Una Terra Promessa, arrivato nelle librerie a novembre.

Lo Speciale Otto e Mezzo condotto da Lili Gruber prende il posto del medical drama nella prima serata del lunedì, di conseguenza Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 14 dicembre e slitta di una settimana. Il 20° e 21° episodio saranno trasmessi il 21 dicembre.

Si tratta di un finale anticipato per la serie, poiché la produzione è stata interrotta in anticipo lo scorso marzo, a causa della pandemia da Coronavirus che ha impedito la prosecuzione delle riprese a Los Angeles. Ma una fortunata coincidenza ha voluto che l’episodio 21 si prestasse molto bene a fungere da finale di stagione. Tra il parto di Amelia, il matrimonio di Owen e Teddy e la malattia di Richard, infatti, l’episodio è stato ricco di colpi di scena e di cliffhanger che aprono la strada alla stagione 17.

Il finale di Grey’s Anatomy 16 non va in onda il 14 dicembre ma torna lunedì 21, sempre in prima serata, su La7: ecco le trame dell’ultimo appuntamento con la stagione in chiaro e la nostra recensione.

16×20 – Canta Ancora. Owen e Link trattano una donna anziana che si sveglia dopo un’operazione chirurgica e non riesce a smettere di cantare, mentre Teddy aiuta Koracick rimanere a galla dopo che una persona cara dal suo passato arriva in ospedale in cerca di aiuto. Intanto Meredith, Bailey e Maggie concentrano i loro sforzi su un paziente difficile con una diagnosi difficile.

16×21 – Buon Viso a Cattivo Gioco. Link cerca di convincere Amelia a prendersela comoda durante l’ultima fase della sua gravidanza. Hayes pone a Meredith una domanda sorprendente e Owen fa una scoperta scioccante.

La stagione non è ancora disponibile su Amazon Prime Video, che per ora comprende le prime 15, ma potrebbe presto tornare nel catalogo di NowTv dopo la fine della programmazione in chiaro su La7. Intanto su Fox è partita la programmazione della diciassettesima stagione, che è disponibile coi primi episodi anche su NowTv e arriverà su La7 in chiaro non prima del prossimo autunno.