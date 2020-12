La gioventù di una delle più celebrate poetesse di sempre, osservata in Dickinson attraverso una sorprendente lente anacronistica, è pronta a tornare sugli schermi di Apple TV+ con Dickinson 2, al via l’8 gennaio 2021 con i primi tre episodi. Il primo trailer della nuova stagione vede Hailee Steinfeld ancora una volta nei panni di Emily, immortalata in un momento di prolifica produzione poetica. L’amica Sue (Ella Hunt), legata a Emily da un rapporto romantico prima di sposarne il fratello, tenta di convincere la protagonista a condividere con il mondo i suoi versi.

Decide per questo di presentarle Sam Bowles (Finn Jones), caporedattore di un quotidiano e interessato alle nuove voci letterarie. Emily è tuttavia assalita dai dubbi: una parte di lei pondera la possibilità di costruire un ideale lascito, l’altra ha continui cali di autostima e si chiede se la fama non sia in fondo qualcosa di molto pericoloso. Il primo trailer di Dickinson 2 condensa questo stato di confusione rivelando un litigio tra Emily e Sue; la giovane poetessa si avvicina molto al nuovo amico Sam per poi ritrovarsi ancora una volta a stretto contratto con la Morte, anche in questa stagione interpretata da Wiz Khalifa.

La clip conferma quanto già anticipato dalla showrunner Alena Smith a proposito di Dickinson 2, e cioè che i nuovi episodi avrebbero esplorato il rapporto profondamente ambivalente tra la poetessa e la fama. Soffermarsi su questo elemento aiuterà a rispondere a una delle domande poste implicitamente dalla serie, ossia perché la maggior parte delle opere di una delle poetesse più talentuose e celebrate della storia non siano state pubblicate che postume:

La prima stagione dà una risposta, e cioè che Emily viveva in una società patriarcale e suo padre era opposto all’idea di donne scrittrici di mestiere. La seconda stagione rovescerà completamente quest’immagine e darà una risposta molto diversa, ossia che Emily stessa aveva un rapporto profondamente ambivalente con la fama. Dickinson 2 ruota tutta attorno alla fama e all’economia dell’attenzione, un tema centrale nella poetica di Emily Dickinson. Ha scritto molte, molte poesie sulla celebrità e sullo sfuggirvi o rifiutarla. E tuttavia, pur sovvertendola, ne era ossessionata.

Nonostante lo sguardo rivolto al passato, per Smith Dickinson 2 offre l’opportunità di riflettere su una condizione tipica dei millennial:

Le persone che sono cresciute in quest’era dei social media, in cui tutti hanno l’opportunità di diventare famosi, è molto interessante pensare al fatto che – e di questo ho parlato con il cast e gli autori – chiunque cerchi la fama oggi può ottenerla. Cioè, non è così complicato. E ci sono queste persone che la gente chiama influencer, il cui lavoro è essere abbastanza famose da poter vendere dei prodotti, e quindi mi chiedo, cosa significherebbe scegliere di non essere nessuno, un po’ come pensava Emily Dickinson? Cosa significherebbe scegliere di essere anonimi, invisibili, di non essere visti, e qual è il potere di non essere nessuno?

Queste riflessioni avranno senz’altro un’ampia portata, considerato il rinnovo già ufficiale per Dickinson 3. Secondo quanto condiviso da Alena Smith con l’Hollywood Reporter, le future stagioni della serie potrebbero arrivare a esplorare gli anni della guerra civile:

In Dickinson 2 ci avvicineremo un po’ alla guerra civile. Arriveremo proprio a un passo. La seconda stagione, per certi versi, segue il periodo sempre più caldo che conduce agli eventi di Harpers Ferry, al raid di John Brown, che nella nostra serie sarà una sorta di 11 settembre, o un momento in cui la guerra diventa inevitabile e la società che è esistita fino a quel momento non funziona più.

In attesa di ulteriori dettagli su Dickinson 2, su Apple TV+ dall’8 gennaio, ecco il primo trailer della stagione: