L’urna di Nyon sorride sopratutto alla Juventus. Il sorteggio degli Ottavi di Champions League assegna ai bianconeri uno degli avversari più abbordabili dell’intero lotto. Il Porto non è infatti certamente tra i maggiori candidati alla vittoria della Champions League. La seconda fase dell’avventura europea di Pirlo comincia dunque sotto i migliori auspici anche se, come tutte, le partite di Champions vanno giocate e vinte prima di cantare vittoria.

Brutte notizie Champions per Lazio ed Atalanta che si dovranno cimentare contro Bayern Monaco e Real Madrid due delle formazioni più vincenti nella storia della competizione. Le squadre di Inzaghi e Gasperini dovranno sfoggiare prestazioni mostruose per proseguire il cammino Champions ma non partono certamente battute.

Dalla Champions all’Europa League che schiera ai sedicesimi, un turno in più della Champions, tre formazioni italiane. Il Milan ha pescato la Stella Rossa di Belgrado. Il Marakàna di Begrado è un pezzo di storia del club rossonero. La nebbia improvvisa salvò il Milan di Sacchi dall’eliminazione aprendogli le porte dei trionfi europei. Trasferta portoghese per la Roma a Braga, per un impegno che sembra decisamente alla porta dei giallorossi.

Il Napoli, dopo aver superato nel girone la Real Sociedad, ritrova un’altra contendente spagnola il Granada attualmente settimo in Liga con un punto in più, incredibile a dirsi, del Barcellona. Anche per gli azzurri di Rino Gattuso un sorteggio positivo anche se le gare d’andata del 18 e ritorno del 25 febbraio s’incastrano con importanti impegni di campionato contro Juve ed Atalanta per i partenopei.