Al via cast e personaggi di Cops Una banda di poliziotti, la nuova miniserie Sky in due parti che segue le vicende di un commissariato fuori dal comune. Diretto da Luca Miniero, già regista di Benvenuti al Sud e Sono tornato, la produzione Sky Original, prodotto da Sky e Banijay Italia debutta il 14 dicembre con la prima parte.

Ispirato a Kops, film svedese del 2003, Cops racconta le strampalate vicende di un commissariato che escogita un folle piano per evitare la chiusura. La storia è ambientata ad Apulia, una città dove non si commettono reati dal molto tempo. Per questo motivo, Margherita Nardelli, dirigente della Polizia di Stato, si reca sul posto per iniziare il procedimento che porterà alla sua chiusura. Sul luogo trova il Commissario Cinardi, giunto da poco ad Apulia dove spera di passare i suoi ultimi giorni prima della pensione in assoluta tranquillità. Scoperto che il Commissariato rischia di chiudere, Cinardi si unisce al gruppo di agenti che lavorano là e pianifica un piano: mettere in atto una serie di piccoli crimini che permetterà loro di continuare ad esercitare ad Apulia.

Nel cast e personaggi di Cops Una banda di poliziotti troviamo Claudio Bisio nel ruolo del commissario Valerio Cinardi. Un passato in cui ha lottato contro la criminalità organizzata, ha rifiutato la medaglia d’argento per sensibilizzare l’opinione pubblica sul tema delle scorte. Nonostante una carriera invidiabile, col tempo Valerio ha accumulato un alto livello di stress e ha iniziato a soffrire di attacchi di panico. Per poter vivere serenamente ha accettato il trasferimento al commissariato di Apulia, in Salento, in attesa di arrivare alla pensione.

Stefania Rocca interpreta Margherita Nardelli, una donna dedita alla carriera. In apparenza fredda e distaccata, in realtà nasconde ogni fragilità. È capace di estremo rigore ma anche di prendersi dei rischi e, messa alle strette, rivela un lato emotivo inatteso. Tuttavia sa anche rientrare immediatamente nel ruolo che gli è stato affidato. Anche nelle relazioni amorose le piace avere il comando della situazione. Pietro Sermonti è Nicola O’sicc, Sovraintendente Gargiulo Nicola, marito di Maria è soprannominato ironicamente O’Sicc per la sua forma fisica. Ironico, a suo agio nella routine del commissariato, si divide tra riparazioni agli sciacquoni delle anziane signore del paese, ronde tutte uguali per le strade e marijuana terapeutica consumata in commissariato. Ha un solo problema: non riesce ad esprimere le proprie emozioni.

Una cosa è certa: non si sono mai visti in giro tre poliziotti così!​

​#ClaudioBisio, #PietroSermonti e @FrancesNonJova senza filtri dal set di «Cops – Una banda di poliziotti», la commedia Sky Original in due appuntamenti il 14 e il 21 su Sky Cinema!​#SkyOriginal #SkyCops pic.twitter.com/kCRvzhpwz8 — Sky (@SkyItalia) December 12, 2020

Francesco Mandelli è Benny The Cop, agente scelto Benedetto, detto Benny, vive con la nonna ad Apulia, dove si è trasferito dal Nord Italia. È un fan accanito degli action movie americani. Parla con inglesismi e vive sognando sparatorie, arresti rocamboleschi e spettacolari mosse di arti marziali che testa quotidianamente sulla povera nonna. Dietro la facciata da inguaribile amante dell’action, si nasconde un ragazzo che fatica ad accettarsi.

Dino Abbrescia è Tonino, gestore di un chioschetto di hamburger e panini in piazza ad Apulia dove si riforniscono i poliziotti. Amico ormai fidato di tutti e grande amante delle cipolle. Giulia Bevilacqua è Maria Crocifissa, Ispettore, madre e moglie di Nicola. Non vuole essere trattata diversamente dai suoi colleghi poliziotti ed esige rispetto. Perennemente in lite con il marito Nicola, anche lui nella squadra di Apulia, non perde occasione per farlo ingelosire.

Guglielmo Poggi è Tommaso, giovane centralinista del commissariato; si sta preparando al concorso che spera darà una svolta alla sua carriera. Tommaso è gay e non è stato semplice per lui crescere in un piccolo paesino del Sud Italia senza voler nascondere il suo orientamento sessuale. Giovanni Esposito è Anaconda, fratello minore di Zu Tore, soffre di personalità multipla. La situazione peggiora quando esagera con la cocaina. Imprevedibile e folle, la sua copertura è un ristorante di patate e cozze nel paesino di Perdivita, poco distante da Apulia.

Cops Una banda di poliziotti è in onda in prima tv lunedì 14 e 21 dicembre su Sky Cinema alle 21:15, anche in streaming su NOW TV.