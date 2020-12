Parliamo già dei rimborsi scaturiti dal Cashback di Stato, partito l’8 dicembre (parliamo naturalmente dell’Extra Cashback di Natale). Come riportato da ‘lastampa.it‘, sono già 15 mila i partecipanti ad aver raggiunto il tetto minimo delle 10 transazioni minime necessarie per avere diritto al rimborso del 10% sulle spese effettuate nei negozi fisici con carte di credito, di debito, bancomat o applicazioni di pagamento (Google Pay ed Apple Pay). Fonti interne al Palazzo Chigi hanno fatto sapere che il totale degli scritti ha oltrepassato i 4 milioni, e sono già più di 1,6 i milioni di transazioni contabilizzate e digerite dal sistema, per un totale di rimborso di oltre 6,4 milioni di euro.

Gli strumenti di pagamento inseriti sono più di 7,5 milioni, di cui 4,4 milioni di carte di credito, quasi 2 milioni di PagoBANCOMAT e circa 1,2 milioni dagli altri canali da poter inserire. Ricordiamo che il rimborso del Cashback di Stato non può andare oltre i 15 euro per singola transazione (questo significa che non ci saranno benefit per spese singole superiori ai 150 euro). La limitazione è stata voluta dal Governo per una questione di equità: si è inteso dare ai cittadini la stessa possibilità, senza favorire chi può spendere di più.

Un successo strepitoso quello che sta facendo registrare l’iniziativa del Cashback di Natale, che ricordiamo passare per la maggior parte dall’app IO. Ci sono stati dei ritardi sulla contabilizzazione delle spese per il calcolo del rimborso, che richiedono fino a 3 giorni lavorativi (72 ore) per essere processate dagli operatori di pagamento (vi abbiamo spiegato tutto in questo articolo). C’è anche tanta perplessità in relazione ai dati inseriti nell’app IO, si teme per la propria privacy: a tal riguardo, PagoPA ha fornito le dovute rassicurazioni, che non a tutti potrebbero però bastare. Se avete domanda da farci il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.