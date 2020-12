Approdano anche i cuori di cioccolato Telethon su Amazon per finanziare la ricerca per le malattie genetiche della ben nota fondazione. Come accaduto anche ad altri enti in passato (ad esempio l’AIRC), il noto store viene utilizzato come strumento per la raccolta fondi vista la sua estrema popolarità. Chi vorrà, potrà utilizzare l’e-commerce per donare il suo contributo attraverso i tradizionali metodi di pagamento propri del colosso di Bezos.

La distribuzione dei cuori di cioccolato Telethon, di solito, avviene attraverso i volontari che distribuiscono i prodotti soprattutto nelle piazze e mercatini natalizi in questo specifico periodo dell’anno. Purtroppo, in quest’annata contrassegnata dalla pandemia Covid-19, sono venute a mancare le occasioni di incontro per la vendita degli speciali dolciumi. Proprio per questo motivo Amazon è divenuta il punto di riferimento per la specifica raccolta benefica.

I cuori di cioccolato Telethon su Amazon sono proposti in tre gusti: quello al atte, al biscotto e ancora al fondente. Il prezzo della singola confezione è pari a 15 euro e non prevede costi di spedizione per l’utente finale. Proprio in riferimento alla consegna, Amazon assicura che questa avverrà rispettando determinati parametri che assicurino l’integrità del prodotto alimentare in arrivo a domicilio.

Visto che il dolce, oltre ad essere utile per la raccolta fondi per la ricerca, verrà regalato a più di qualcuno per le prossime festività natalizie, sarà utile concentrarsi sui tempi di consegna del prodotto attraverso lo store. Tramite una simulazione di consegna effettuata oggi 14 dicembre, registriamo che il pacco potrebbe giungere non più tardi di mercoledì 16. Insomma, le confezioni di dolci che contribuiscono alla ricerca dovrebbero essere acquistabili, senza problemi, almeno fino al 20 dicembre. Sarà premura dell’acquirente verificare la data stimata di arrivo del prodotto al momento dell’acquisto.

