Tocca fare i conti anche oggi 14 dicembre con problemi Unicredit. Il sistema, infatti, sta creando nuovamente disagi agli utenti dopo le informazioni che abbiamo portato alla vostra attenzione la scorsa settimana. Insomma, un periodo non semplice per i server e per la loro tenuta, anche se stamane l’anomalia sembra essere più specifica rispetto a quella trapelata di recente. In attesa di eventuali riscontri ufficiali da parte dell’azienda, cerchiamo di capire cosa stia succedendo questo lunedì.

I problemi Unicredit del 14 dicembre di parlano di operazioni con app impossibili

Analizzando alcuni feedback disponibili in rete, al momento posso parlarvi di problemi Unicredit che si manifestano in diversi modi. Si parla ad esempio di operazioni con app e attraverso il sito impossibili da portare a termine. Stando a quanto ho avuto modo di raccogliere su Down Detector, dove potete monitorare anche l’andamento della curva delle segnalazioni in tempo reale, ci sono non poche difficoltà anche con il login. Insomma, abbiamo diversi fronti da dover monitorare da alcuni minuti a questa parte.

Ho monitorato i canali social dell’azienda per ottenere qualche informazione extra a proposito dei problemi Unicredit di questa mattina. Come accennato in precedenza, al momento non abbiamo riscontri ufficiali, ma solo la conferma che l’anomalia in questo frangente pare focalizzarsi sulle singole operazioni da concludere una volta effettuato l’accesso con le proprie credenziali. Appena ci saranno ulteriori informazioni in merito, vi farò sapere con un aggiornamento all’articolo di oggi. Anche voi riscontrate anomalie stamane? Fateci sapere.

Aggiornamento ore 10:59: I problemi Unicredit sembrano tutto sommato gestibili per l’azienda. La curva non ha fatto emergere ulteriori impennate e i numeri sono assolutamente accettabili. Possibile che l’anomalia tecnica appena descritta sia stata risolta dai tecnici. Commentate pure l’articolo qui di seguito.