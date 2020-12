Vite in Fuga non va in onda oggi, 13 dicembre, e questa sarà la prima domenica senza i Caruana dopo tre settimane intense fatte di suspence e di doppi episodi con i quali Rai1 ha tenuto compagnia al pubblico. Il finale della serie ci ha regalato una serie di colpi di scena che hanno mandato Claudio in galera per rispondere alle accuse di corruzione mentre la sua famiglia è finalmente al sicuro pronta a districarsi tra presente e futuro, che siano proprio Alessio e la sorella i protagonisti di un possibile sequel in attesa dell’uscita del carcere del loro padre? Che sia proprio il momento della sua uscita dal carcere quello in cui prenderanno il via i nuovi episodi?

I fan lo sperano perché proprio in questa serata in cui Vite in Fuga non va in onda si tornerà a pensare al possibile futuro. Le intricate vicende della famiglia Caruana hanno tenuto gli spettatori con il fiato sospeso a lungo ma alla fine la storia di Claudio, Silvia, Alessio e Ilaria che, travolti da uno scandalo finanziario, sono costretti a fingersi morti e fuggire salvo poi risolvere tutto quello che è rimasto in sospeso chiudendo questo cerchio. La trama sembra essersi conclusa così e, quindi, anche la serie, nonostante i buoni ascolti raggiunti dalla coppia formata da Anna Valle e Claudio Gioè.

Al momento, però, la Rai non si è ancora pronunciata riguardo alla possibilità che ci sia Vite in Fuga 2 che sembra sia stata pensata proprio per concludersi con i suoi 12 episodi. Questo non significa che il capitolo Caruana sia del tutto chiuso e che alla fine, se ci saranno le condizioni, non sarà di sicuro il finale della scorsa settimana a rovinare un possibile rinnovo. Il resto lo scopriremo solo quando uno dei suoi protagonisti chiarirà la situazione rinnovo.