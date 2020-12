Non è arrivato a settembre iPhone 12 per via della pandemia da Coronavirus che ha un po’ condizionato la produzione della line-up 2020 (cosa che si è fatta registrare in quasi tutte le aziende): lo stesso non dovrebbe accadere per iPhone 13, che, secondo le previsioni del sempre ben informato Ming-Chi Kuo, dovrebbe vedere la luce in quella che è la sua classica finestra temporale. Come riportato dal noto portale di informazione ‘macrumors.com‘, la mela morsicata quest’anno non aveva dato il via alla produzione di massa di iPhone 12 prima di settembre, obbligando l’azienda californiana a posticiparne il lancio per la prima volta dal 2011. iPhone 12 e iPhone 12 Pro hanno debuttato il 23 ottobre, seguiti poi il 13 novembre da iPhone 12 Mini e iPhone 12 Pro Max.

Ming-Chi Kuo ha fatto sapere che non c’è di che preoccuparsi nemmeno per quanto riguarda il livello di impiego della capacità di TSMC per i processori A14 (la percentuale potrà scendere dal 100 all’80% nel Q1 2021). Ciononostante, la domanda per i nuovi melafonini resta molto alta, in particolare per iPhone 12 Pro, che ha dovuto fare fronte anche ad importanti lacune di componenti relative al comparto fotografico. Per quanto riguarda iPhone 13 il programma di riferimento dovrebbe essere rispettato, e tutto tornare alla normalità nella filiera produttiva.

La line-up 2021 compirà il proprio debutto nel mese di settembre. Un discorso che riprenderemo non appena se ne presenterà l'occasione: adesso è prematuro concentrarsi su altre indiscrezioni, basti sapere che la linea degli iPhone 13 troverà collocazione temporale nel tradizionale appuntamento settembrino, facendo respirare a tutti un po' d'aria di normalità (che speriamo fino ad allora investirà anche ben altri ambiti del nostro vivere, senza nulla togliere ai melafonini).