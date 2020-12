Prendiamo in esame oggi 13 dicembre una raccolta riguardante le migliori immagini per fare gli auguri di Santa Lucia, in occasione dell’onomastico tanto atteso di fine anno. Come avvenuto pochi giorni fa in occasione dell’Immacolata, infatti, ritengo interessante che OptiMagazine dia il proprio contributo a tutti coloro che intendono sfruttare il potenziale “comunicativo” di app come WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger per esprimere la propria vicinanza a tutte coloro che hanno la fortuna di portare questo nome tanto importante.

Già, perché se da un lato gli auguri di Santa Lucia, in occasione dell’onomastico di domenica 13 dicembre, in alcune zone d’Italia potrebbe essere meno sentito per la tradizione del posto, lo stesso non si può dire certo per tante altre regioni. Ecco perché, in questo particolare momento storico caratterizzato anche dalla distanza interpersonale e dall’esigenza di non creare assembramenti, considerando il fatto che stiamo ancora vivendo la seconda ondata di contagi Covid, questi consigli potrebbero fare la differenza per molti nostri lettori.

Le migliori immagini per auguri di Santa Lucia in occasione dell’onomastico del 13 dicembre











Auguri di Santa Lucia

Quali sono, in questo particolare contesto, le migliori immagini adattate nel fare gli auguri di Santa Lucia in occasione dell’onomastico? A seguire, trovate una gallery che potrebbe fare al caso vostro, qualora abbiate deciso di puntare su app come WhatsApp e tutte le altre che consentono un contatto diretto con il destinatario del vostro messaggio. Individuate la foto più adatta alla festeggiata, anche in base al tipo di rapporto che avete costruito.

Avete trovato lo spunto utile con le immagini riportate per fare gli auguri di Santa Lucia tramite WhatsApp e Facebook oggi 13 dicembre? Fateci sapere e, qualora doveste avere idee migliori rispetto a quelle che vi ho proposto questa domenica, non esitate neanche per un istante a commentare l’articolo riguardante il tanto atteso onomastico del giorno.