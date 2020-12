Ci sono alcune indicazioni extra che voglio portare alla vostra attenzione oggi 13 dicembre per quanto concerne l’app IO, considerando il fatto che anche stamane osservo sui social tante segnalazioni da parte di coloro che non riescono ad aggiungere una carta al proprio account. Al di là delle osservazioni fatte ieri, a proposito del giorno in cui viene abilitata la stessa carta e da quando la transazioni iniziano ad essere conteggiate, non posso infatti ignorare chi non è ancora stato in grado di fare lo step iniziale.

Non sono pochi, infatti, gli utenti che si imbattono in un messaggio di errore che abbiamo avuto modo di prendere in esame durante la settimana che volge al termine. In rete ho trovato un percorso alternativo che, seguito negli orari più consoni, potrebbe fare la differenza all’interno dell’app IO. Fermiamoci un attimo, dunque, e cerchiamo di valutare un’altra soluzione che potrebbe fare al caso nostro, avendo valutato il sottoscritto l’efficacia di questa dritta.

Risolvere problemi app IO, aggiungendo una carta in modo alternativo

A tal proposito, qualora doveste ancora visualizzare un messaggio di errore quando si prova ad aggiungere una carta all’interno dell’app IO, provate un altro metodo. Quando andate nella sezione portafoglio, quella raggiungibile attraverso l’icona in basso, non cliccate su “+ aggiungi” (in alto). La procedura, infatti, prevede che a questo punto selezioniate la voce “cashback“, che potete visualizzare in blu. Appena entrati nella nuova pagina, scegliete la voce “aggiungi un metodo al cashback”. Così facendo, dovreste risolvere il problema.

Aggiungo, poi, che provando a completare la procedura all’interno dell’app IO in determinati orari, ad esempio tra mezzanotte e le sette del mattino, dovreste avere più chance di aggiungere la vostra carta senza problemi. Puntate tutto nella fascia in cui, in teoria, c’è meno traffico sul sito. Riportate la vostra esperienza nei commenti qui di seguito.