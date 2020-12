L’inizitiva del Cashback di Stato è attivo dall’8 dicembre, nonostante i vari problemi che hanno afflitto, ed in alcuni casi continuano ad affliggere, l’app IO. Al di là dei vari intoppi, che immaginiamo verranno tutti risolti nei prossimi giorni, c’è chi si dice molto preoccupato per la propria privacy, e si chiede che fine faranno esattamente i loro dati una volta inseriti all’interno della sopra citata applicazione. PagoPA, e gli stessi sviluppatori dell’app IO, sono voluti intervenire sulla questione, rassicurando gli utenti circa l’impiego dei loro dati personali.

Con un post pubblicato sul proprio blog ufficiale, PagoPA ha fatto sapere che il sistema implementato dal Governo non implica alcuna profilazione o geolocalizzazione, visto che, durante l’installazione dell’app, non vengono neanche richiesti i permessi per accedere alla posizione. Un’altra cosa importante, che magari qualcuno ignorava, sta nel fatto che i dati delle carte registrate non vengono memorizzati, né tanto meno trasferite all’estero le informazioni degli strumenti di pagamento. In linea generale, la privacy degli utenti nell’ambito del Cashback di Stato non dovrebbe essere messa a rischio (questo è quanto dichiarato da PagoPA).

Al fine di rendere tutto più trasparente, PagoPA ha pubblicato in questa pagina l’elenco aggiornato dei fornitori con dentro tutta l’informativa di base relativa ai dati trattati dai rispettivi servizi, e di cui l’app IO usufruisce per l’attività svolta (la cosa interessante è che l’app IO prediliga le opzioni che consentono di conservare i dati in Unione Europea). Le rassicurazioni di PagoPA e dei gestori dell’app IO possono bastarvi, oppure vi sentite ancora minacciati in qualche modo? Fatecelo sapere lasciando un commento all’articolo attraverso il box qui sotto, che potrete utilizzare anche nel caso in cui abbiate qualche domanda da farci: saremo felici di rispondervi nel più breve tempo possibile.