Nuovo appuntamento con Balthazar su Giallo, la serie crime franco-belga che ha debuttato in chiaro domenica scorsa. Nella serata del 13 dicembre, il canale 38 del digitale terrestre propone altri due episodi che lanceranno il finale di stagione. Ecco le anticipazioni.

Si parte dall’episodio 1×03 dal titolo Legittima difesa. Il corpo di una giovane donna viene ritrovato all’interno di un camion frigo. Le analisi del DNA rivelano il legame con un cold case, la sparizione di un marito violento e i suoi figli, avvenuta anni prima.

A seguire, l’episodio 1×04 intitolato Anime gemelle. Mentre si trova al cinema, Balthazar riceve la chiamata d’aiuto da parte di una donna che sembra essere stata pugnalata. Dopo aver capito che il sangue di cui è ricoperta appartiene a qualcun altro, Balthazar corre contro il tempo per trovare la persona realmente ferita. Avendo compreso che le due vittime sono legate tra loro, Bach interroga le loro famiglie, che affermano che i due erano molto innamorati. Tuttavia, ulteriori prove inducono a pensare che la donna era profondamente depressa.

Balthazar su Giallo torna domenica 20 dicembre con gli ultimi due episodi di stagione. Nel primo, Balthazar esamina un cadavere smembrato ritrovato in un fiume; quando però le parti del corpo non combaciano, capisce che c’è un’altra vittima. Mentre Bach indaga sul crimine, Balthazar si interroga se dirle che l’assassino di Lise potrebbe aver commesso altri sei omicidi. Nel secondo, Balthazar arriva sulla scena di un terribile incidente stradale e scopre il corpo di una donna qualche metro più avanti. La polizia suggerisce che la donna sia stata uccisa nell’impatto, ma Balthazar determina che il decesso è avvenuto diverse ore prima e che il suo cadavere si trovava in uno dei bauli dell’auto.

Nel cast e personaggi di Balthazar su Giallo, Tomer Sisley nei panni del patologo forense Raphaël Balthazar; Hélène de Fougerolles interpreta il Capitano Hélène Bach; Philypa Phoenix è Fatim; Côme Levin è Eddy; Yannig Samot è il tenente Jérôme Delgado; e Pauline Cheviller nella parte di Lise, l’ex compagna di Balthazar assassinata da un serial killer.

La prima stagione, composta da sei episodi, ha debuttato in Francia nel 2018. Visto il successo della serie, la rete TF1 ha rinnovato il crime per una seconda stagione e successivamente per una terza, attualmente in onda in patria. Qualche giorno fa, la rete ha annunciato la produzione di una quarta stagione.

L’appuntamento con Balthazar su Giallo è per stasera alle 21:10.