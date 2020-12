Andrea Bocelli a Domenica In si racconta a cuore aperto e spazia dai figli alla moglie, passando per la musica. Qualcuno sui social nota, però, che manca un tassello: il Covid-19.

Andrea Bocelli ha fatto discutere in estate per le sue dichiarazioni sul Coronavirus. Il tenore è stato accusato di essere uno dei tanti negazionisti ma è poi stato lui stesso a chiarire la situazione e a scusarsi per le parole che sono state fraintese.

La quesitone è in realtà ancora aperta. Nonostante le scuse di Bocelli, infatti, c’è chi ancora non gli ha perdonato lo scivolone sul virus che ha messo in ginocchio il mondo intero e proprio da lui, che è risultato positivo, non potevamo aspettarcelo.

Forte dei 70.000 accessi registrati con l’evento dal vivo Believe In Christmas, Andrea Bocelli a Domenica In si racconta a Mara Venier ma il pubblico di Rai1 si riversa su Twitter per criticare l’intervista della conduttrice che evita accuratamente di parlare delle dichiarazioni di Bocelli sul Covid.

Ospite della TV di Stato, per molti quell’ospitata domenicale non avrebbe proprio dovuto tenersi; per altri invece sarebbe anche andata a bene, a patto di chiarire ancora una volta il suo punto di vista sul Covid-19.

“Non si ripulisce l’immagine evitando di parlare di un argomento spinoso”, si legge sui social e c’è chi non riesce a fare a meno di etichettarlo ancora “negazionista”, costante lo stesso artista abbia ripetutamente chiesto scusa e mostrato il suo punto di vista.

Aspri moltissimi dei commenti che in tempo reale hanno raggiunto Twitter, indignati per la presenza di Bocelli su Rai1 e questo pomeriggio anche Mara Venier ci ha messo il carico da 90 con una piccola gaffe relativa alla “vista”.

Chiacchierando con il tenore, la Venier ha esclamato: “Ti faccio vedere!”, azione che Bocelli – da ipovedente – non avrebbe sicuramente potuto svolgere.