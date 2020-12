Tanti gli ospiti della maratona Telethon che partirà da questa sera, 12 dicembre 2020, con la Festa di Natale che accompagnerà il palinsesto di Rai 1 fino al 19 dicembre.

Anche quest’anno, per le 31esima volta, gli studi di viale Mazzini sostengono la fondazione Telethon in compagnia dei personaggi più amati dello spettacolo, in particolare della musica e del cinema. La maratona Telethon partirà alle 20:35.

Gli ospiti della maratona Telethon dal mondo della musica

Tra gli ospiti della maratona Telethon dal mondo della musica troveremo Gigi D’Alessio, Nek ed Enrico Ruggeri. Il primo è ancora forte del successo dell’ultimo album Buongiorno, il secondo ha fatto preoccupare i fan dopo un incidente che lo ha costretto al ricovero in ospedale e il terzo ha appena pubblicato il libro Un Gioco Da Ragazzi che racconta con un taglio romanzato gli anni delle grandi contestazioni in Italia.

Dal mondo della musica ci sarà anche Paolo Belli, che è stato ospite di Optimagazine durante il lockdown in una puntata di #IoRestoACasaMonina nella quale ha raccontato la sua quarantena in termini di approccio alla musica.

Gli ospiti della maratona Telethon dal mondo dello spettacolo

Nomi eccellenti anche dal mondo del cinema: alla maratona Rai troveremo Luca Zingaretti, Rocío Muñoz Morales, Stefano Fresi, Paola Cortellesi, Serena Rossi e Vittoria Puccini. Insieme ai grandi del cinema troveremo anche i volti più amati dei palinsesti Rai: da Serena Bortone a Antonella Clerici, da Flavio Insinna a Eleonora Daniele fino a Raimondo Todaro.

Il ciclo di trasmissioni per raccogliere fondi per la fondazione Telethon si concluderà il 19 dicembre con lo speciale de I Soliti Ignoti. Nel corso dell’edizione 2019 gli italiani hanno donato più di 45 milioni di euro che sono stati destinati alla ricerca sulle malattie genetiche rare.

Tra gli ospiti della maratona Telethon non si escludono sorprese, trattandosi di un’edizione che riuscirà ad andare in onda senza impedimenti per via della pandemia.