La comparsa di Stash dei The Kolors a Verissimo è ufficialmente il primo intervento pubblico dell’artista dopo la nascita della piccola Grace Fiordispino venuta al mondo il 3 dicembre. Ancora oggi il giovanissimo artista napoletano non riesce a contenere la gioia, la stessa che dopo la nascita della piccola gli aveva fatto scrivere di sentirsi “un cretino” che camminava avanti e indietro per la felicità.

In collegamento con il salotto di Silvia Toffanin c’è anche Giulia Belmonte, con un sorriso radioso mentre posa accanto all’albero di Natale. Una Natività, quest’anno, che la coppia vivrà in maniera totalmente diversa dal solito: “Non immaginavo che fosse così”, non fanno che ripetere i due innamorati. La nascita di Grace ha colorato di positività un anno triste sia in termini di pandemia che in termini di lavoro. Il mondo della musica, infatti, ha subito gravi perdite per via della sospensione dei concerti e Stash dei The Kolors a Verissimo racconta di averne risentito.

Tuttavia la notizia della gravidanza, quest’anno, gli ha permesso di vivere l’estate con tutti i pensieri rivolti al lieto evento senza sentire troppo il peso della mancanza di lavoro. Giulia racconta che Stash è un padre attento: “Gli do un 10“, afferma con fierezza, e racconta che il suo compagno le fa compagnia nelle grandi notti di veglia che sono tipiche della vita da neo genitori.

Con la sensibilità che è tipica di ogni artista, Stash racconta che trascorre le giornate a cantare canzoni alla piccola Grace: “Ho scoperto che le piace Frank Sinatra”, dice divertito: “Anche se la mattina preferisce Bach”. Il matrimonio? Stash dei The Kolors a Verissimo confessa di non considerarlo: “Per me è la contrattualizzazione di un sentimento”, spiega, e riferisce che il suo legame con Giulia è già stato suggellato dall’arrivo della piccola Grace, “un dono della natura”.