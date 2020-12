Quello con le offerte Gamestop, nel periodo che anticipa il Natale, è una sorta di appuntamento quotidiano. Non sono pochi gli appassionati di videogiochi che, come routine mattutina, si recano sul portale del rivenditore. La speranza è come sempre quella di trovare in offerta il proprio oggetto del desiderio. E di titoli desiderabili questo 2020 ne ha sfornati un bel po’, per le diverse piattaforme di gioco disponibili.

Le soddisfazioni non sono quindi mancate per chi cercava piccole perle a prezzi super vantaggiosi. Ma pare che le offerte Gamestop non abbiano finito di solleticare gli appetiti videoludici e le voglie spenderecce degli utenti. E ci sarebbero dei graditi ritorni all’interno delle proposte per il Calendario dell’Avvento di quest’anno.

Offerte Gamestop, i graditi ritorni del fine settimana

Ritorni che, per l’appunto, si ripalesano a distanza di pochi giorni dalla precedente scadenza. Una sorta di seconda chance per tutti coloro che se li fossero persi, per un motivo o per un altro. Non stiamo qua a sindacalizzare, ma questa volta sarebbe ingiustificabile mancarli.

Parliamo delle grandi esclusive Sony degli ultimi tempi, che si riposizionano sugli scaffali a un prezzo rivisto e corretto. Protagonista indiscusso, in virtù anche dell’incetta di premi ai The Game Awards 2020, è The Last of Us Part 2 (29.98€). Il titolo di Naughty Dog è la massima espressione videoludica che è possibile apprezzare su PS4. E le statuette conferitegli, tra le quali spicca il GOTY 2020, ne sono una prova più che lampante.

A tenergli compagnia un altra grande produzione che gli ha fatto un po’ da sparring partner temporale, vista la release estiva in questo 2020. Il gioco risponde al nome di Ghost of Tsushima, con Sucker Punch che si è superata in termini di caratterizzazione e di gameplay. Una perla da recuperare assolutamente, visto il prezzo (29.98€), che è sostanzialmente anche uguale per un altro videogioco assai goloso, Nioh.

Questi sono solo i prodotti inseriti nella giornata odierna tra le offerte Gamestop per il Calendario dell’Avvento 2020. Tante altre sono le proposte presenti nella sezione dedicata del sito, che hanno però delle loro personalissime date di scadenza. Occhio a non fare tardi!