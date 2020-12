Ad alcuni utenti ancora oggi non funziona l’app IO ed in particolare, dando uno sguardo più attento ai social, noto che moltissimi italiani lamentano il fatto di non visualizzare il Cashback per la spesa fatta il giorno 8 dicembre. Dando uno sguardo al calendario e alle funzioni che sono state rese disponibili gradualmente nella settimana che volge al termine, credo che la spiegazione possa essere più semplice di quanto si pensi. Al di là di quanto riportato ieri sulla necessità di attendere fino a tre giorni lavorativi per visualizzare l’accredito dovuto.

Non funziona app IO sul Cashback per spesa fatta l’8 dicembre

Come accennato, voglio concentrarmi stamane sulle segnalazioni da parte di chi ha fatto la spesa lo scorso 8 dicembre e, al momento, non visualizza il Cashback. Perché non funziona l’app IO? Credo che a molti sfugga un dettaglio, chiarito nei giorni scorsi dallo staff che si occupa dello sviluppo dell’applicazione. Vi riporto qui di seguito una precisazione che potrebbe rendere più trasparente la situazione:

“Aggiungendo ad esempio la tua carta di credito/debito/PagoBANCOMAT oggi e attivando il Cashback su quel metodo di pagamento, saranno conteggiati ai fini del rimborso gli acquisti effettuati a partire dalle ore 00:01 di domani“.

Ora, l’8 dicembre è stato un giorno festivo e probabilmente in tanti ne hanno approfittato per fare la spesa. Tuttavia, quello è stato anche il giorno in cui diversi iscritti sono riusciti ad aggiungere il metodo di pagamento preferito. Alla luce di quanto riportato poco fa, è possibile che il Cashback non venga mai aggiornato con quella transazione.

Morale della favola? Se avete aggiunto la vostra carta quel giorno e poco dopo avete effettuato acquisti, in teoria non riceverete nulla. Dunque, qui non ci sarebbero gli estremi per dire che non funziona l’app IO, ma solo un aspetto tecnico e di regolamentazione del sistema evidentemente non chiaro a tutti.