Penultimo appuntamento con Lucifer 3 su Italia1. La rete Mediaset continuerà a mandare in onda le repliche della serie tv fino a sabato prossimo. Non è ancora chiaro se il pubblico dovrà aspettarsi anche la quarta e quinta stagione in chiaro; al momento non ci sono ancora notizie al riguardo. Ma andiamo alle anticipazioni di oggi pomeriggio, 12 dicembre.

Si intitola Tutti all’opera per Decker l’episodio 3×22, di cui vi riportiamo la trama:

Quando Chloe si prende un periodo di pausa, Lucifer è costretto a lavorare con Dan su un caso di omicidio inerente uno show per cani. Nel frattempo, Charlotte e Maze hanno delle divergenze sul party di Chloe. Dopo una notte selvaggia, Chloe ripensa a una decisione che potrebbe cambiare la sua vita per sempre.

Come vi avevamo annunciato, Lucifer 3 su Italia1 si conclude sabato 19 dicembre quando Mediaset proporrà al pubblico le repliche degli ultimi due episodi. In questo caso, l’appuntamento raddoppia: dalle 14:40 alle 16:25. Si parte dall’episodio 3×23 dal titolo La quintessenza dei Deckerstar, ed eccola trama:

Quando Lucifer e Chloe indagano sulla morte di una donna, scoprono che potrebbero aver perseguito l’uomo sbagliato. Poi, Charlotte rischia la sua vita quando decide di prendere la situazione di mano; appena Lucifer è sul punto di fare una grossa confessione, riceve una drammatica telefonata che cambia ogni cosa.

A seguire, il finale di stagione, l’episodio 3×24 intitolato La vera essenza del Diavolo.

Scioccati dalla morte di qualcuno, Chloe, Lucifer e il resto del team lavorano insieme per indagare e rintracciare l’assassino. Quindi, Lucifer ha un’epifania, Maze decide di riparare un’amicizia distrutta, e Chloe finalmente vede la verità coi suoi occhi.

Nel cast di Lucifer 3, Tom Ellis nel ruolo di Lucifer Morningstar; Lauren German è la detective Chloe Decker; DB Woodside interpreta Amenadiel; Lesley-Ann Brandt è Maze; Kevin Alejandro è il detective Dan Espinoza; Scarlett Estevez nel ruolo di Trixie; Rachael Harris è la dottoressa Linda Martin; Tricia Helfer interpreta Charlotte; Aimee Garcia nel ruolo di Ella Lopez. New entry Tom Welling nel ruolo di Marcus Pierce.

L’appuntamento con Lucifer 3 su Italia1 è per oggi pomeriggio alle 14:40. A seguire, tre episodi in replica della serie tv Manifest.