L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino contribuisce al fondo benefico Scena Unita. Il capolavoro è stato rivisitato dai noti produttori Dj Jump e Roby Giordana che con determinazione chiamano a raccolta gli artisti della dance anni ’90. Nel rispetto delle distanze e dell’isolamento imposto dalle norme anti Covid-19, ciò che ne deriva è una nuova versione di L’Amour Toujours di Gigi D’Agostino a sfondo benefico che sosterrà i lavoratori dello spettacolo in grave difficoltà economica.

“Abbiamo deciso di riprendere in mano questa storica cover per unirci in un’unica voce e far sentire che non abbiamo mai smesso di lottare in questo periodo grigio -spiega DJ Jump, al secolo Giampaolo De Cesare- La scelta de “L’amour toujours” è perché è il brano che racchiude quello che fu il periodo più florido della dance in Italia e nel mondo”.

Al progetto hanno aderito con entusiasmo Nathalie Aarts, Ann Lee, Neja, Haiducii, Kronos, Dj Maxwell, Regina, Luca Zeta, Rebh, Jack Mazzoni, Kim Lukas, Lady Hellen, M-Violet, Dj Samuel Kimkò, Karol Diac, Brothers, Luca B1 Piazzon, Emanele Caponetto from Mania 90.

“Parliamo di artisti che hanno portato la loro musica dai palchi del Festivalbar alle platee dei Festival Oltre Oceano – aggiunge il produttore Roby Giordana – Sono artisti che ancora oggi vivono di musica e che, avendo subito l’arresto forzato dei concerti, si sono trovati senza poter lavorare. Ecco perché hanno sposato l’iniziativa: per poter cantare, condividere la gioia della musica e il dispiacere del silenzio artistico”.

A confezionare discograficamente il progetto è New Music International: dall”11 dicembre è disponibile in tutti gli store digitali accompagnato dall’atmosfera natalizia del video ufficiale, realizzato con i volti di tutti gli artisti che hanno preso parte al progetto. Ognuno di loro ha realizzato la propria parte in casa con la volontà di unire le forze per raccogliere fondi da devolvere in beneficenza.

Il ricavato della canzone sarà destinato a Scena Unita, il Fondo per i lavoratori della musica e dello spettacolo il cui obiettivo è aiutare concretamente, fornendo immediato supporto, i lavoratori del mondo della musica e dello spettacolo colpiti duramente dall’emergenza sanitaria e a causa di questa impossibilitati a svolgere il proprio lavoro.

L’iniziativa è legata a PUFF, una catena di negozi specializzati che ha scelto di supportare la realizzazione della canzone e del video.

I still believe in your eyes

I just don’t care what you have done in your life

Baby, I’ll always be here by your side

Don’t leave me waiting too long,

Please come byI, I, I, I still believe in your eyes

There is no choice, I belong to your life

Because I will live to love you someday

You’ll be my baby and we’ll fly away

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with youYou are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, are

You are, are, are, are, are, areEvery day and every night

I always dream that you are by my side

Oh baby, every day and every night

Well, I said everything’s gonna be alright

And I’ll fly with you, I’ll fly with you,

I’ll fly with youYou are, are, are, are, are, are

