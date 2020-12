Sta diventando virale in queste ore la foto che ci mostra il Sindaco di Londra mentre si vaccina. Un’accusa, quella che arriva direttamente dai social, secondo cui sarebbe tutta finzione, considerando il fatto che ingrandendo lo scatto si nota come ci sia ancora il tappo sull’ago. Come si può facilmente immaginare, basta questo dettaglio per dare fiato a complottisti e negazionisti, secondo cui il Primo Cittadino londinese in realtà non avrebbe mai ricevuto la puntura per sconfiggere il Covid. Diversi gli aspetti da mettere in evidenzia.

Il Sindaco di Londra si vaccina, ma l’ago ha il tappo: cosa sappiamo

In particolare, tramite un approfondimento di Full Fact sappiamo ad esempio che, a detta di un portavoce del Sindaco di Londra, la foto è stata scattata in realtà prima della somministrazione del vaccino. Dettaglio, questo, che tenderebbe a giustificare la presenza del tappo sull’ago. Inoltre, non si tratta della vaccinazione Covid, ma di quella influenzale, anche perché come si nota dalla stessa fonte, la spiegazione dei fatti risale ai primi giorni di ottobre.

Dunque, si tratta di un caso dove sparare sentenze è impossibile, per quanto possa apparire strampalata l’idea che il team alle spalle del sindaco di Londra decida di pubblicare sui social una foto nell’ambito di una finzione, senza prestare attenzione alla questione del tappo sull’ago. Di sicuro, di questi tempi è più che sufficiente per alimentare sospetti.

Non è la prima volta che l’intreccio tra il negazionismo ed una foto rubata dal web crei confusione, come avrete notato alcune settimane fa. Resta il fatto che la verità assoluta sulla storia del Sindaco di Londra non la conosceremo mai, fermo restando che appare inverosimile tanta superficialità da parte dello staff che segue il politico. Vedremo se ci saranno ulteriori comunicazioni ufficiali in merito nei prossimi giorni.