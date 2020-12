Quella della prossima settimana sarà una serata da non perdere quella su Rai2. Proprio sabato 19 dicembre, infatti, il finale di Criminal Minds 15 e quello di S.W.A.T. 3 andranno in onda impegnando la prima serata e lasciando in panchina Blue Bloods 10 per un totale di tre episodi che segneranno la fine di tutto, o quasi. Nel caso di Criminal Minds 15, infatti, i due episodi in onda sabato non solo saranno quelli finali di questa stagione ma anche quelli dell’intera serie che volgerà al termine con “Faccia a faccia” e “E alla fine” in sui Rossi, insieme all’ex collega Gideon, ha lavorato per un anno al caso del suo aggressore, il ‘Camaleonte‘. E ora tutta la squadra è pronta alla resa dei conti col temibile killer.

Il doppio episodio del finale di Criminal Minds 15 andrà in onda con il numero 21 che chiuderà S.W.A.T. 3 dal titolo El Diablo in cui la SWAT cerca un gruppo di trafficanti di droga che si schianta su un aereo in un sobborgo di Los Angeles. Gli uomini sembrano ormai essersi dispersi e toccherà ad Hondo fare ammenda con Nichelle. Intanto, Luca prova ansia per il suo ritorno in campo mentre Deacon esita quando gli viene chiesto di parlare a un gruppo di reclute sulla salute mentale.

Ecco il promo del finale di Criminal Minds 15:

Prima del finale di Criminal Minds 15 in onda sabato prossimo con quello di S.W.A.T. 3, i fan avranno modo di vedere le due serie in onda oggi, 12 dicembre, con un singolo episodio a testa in cui tra serial killer e viaggi in Texas, i protagonisti proveranno a rendere giustizia alle loro vittime. Il resto lo scopriremo invece proprio sabato prossimo, quando le due serie torneranno in onda al sabato, salvo cambiamenti.