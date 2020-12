Di questi tempi è assolutamente fisiologico per gli appassionati dell’universo in pixel e poligoni chiedersi quali siano i migliori videogiochi della generazione ormai al tramonto. Quelli che, negli anni, hanno graziato i lidi di PC, PlayStation 4, Xbox One e dell’ibrida Nintendo Switch. Si tratta di un bilancio ora inevitabile, considerando che sugli scaffali sono recentemente approdate le console next-gen a marchio Sony e Microsoft, le desideratissime PS5, Xbox Series X e Xbox Series S – più compatta, economica e meno potente della “sorella maggiore”.

In ogni caso le ormai mitiche PS4 e Xbox One – lanciate ufficialmente a fine 2013 – sono tutt’altro che morte e saranno supportate dai due giganti dell’industria almeno fino al 2022. Il debutto delle due nuove piattaforme ha però segnato una vera e propria linea di confine, spingendo la redazione del noto magazine geek EDGE a stilare per l’appunto la classifica dei migliori videogiochi di quella che è ormai di fatto la vecchia generazione. Gli esperti, prima di godersi tutto quello che ci riserverà il futuro, hanno allora voluto omaggiare questi sette lunghi anni di avventure e incredibili direzioni artistiche, come possiamo leggere sulle pagine del portale NintendoEverything. Nella sua classifica, EDGE ha deciso di inserire anche le produzioni per Switch, nonostante la console della “grande N” sia ancora saldamente sulla cresta dell’onda – e addirittura quella più venduta negli ultimi due anni negli Stati Uniti.

Senza ulteriori indugi, ecco allora i migliori videogiochi della generazione secondo il giudizio della rivista:

Bloodborne

Inside

Outer Wilds

Overwatch

Red Dead Redemption 2

Return of the Obra Dinn

Super Mario Odyssey

The Last Guardian

The Legend of Zelda: Breath of the Wild

Titanfall 2

Undertale

What Remains of Edith Finch

Nella classifica figurano due esclusive Sony per PlayStation 4 – Bloodborne e The Last Guardian -, così come due titoli first party di Nintendo – gli acclamati The Legend of Zelda: Breath of the Wild e Super Mario Odyssey. E per voi, quali sono i videogame imperdibili usciti tra il 2013 e il 2020? Ditecelo più sotto nei commenti!