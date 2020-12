I BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 (TMA) e si aggiudicano il premio di Artista dell’Anno. La cerimonia è stata seguita in tutto il mondo a partire dal red carpet fino alle esibizioni dal vivo. I TMA sono una manifestazione dedicata interamente al k-pop, il fenomeno mainstream che ha letteralmente conquistato il mondo con artisti della Corea del Sud.

I BTS hanno portato a casa il premio Artista Dell’Anno per la terza volta consecutiva e si sono contesi la vittoria con gli Stray Kids, The Boyz e tanti altri artisti k-pop. Non solo: a questo giro i BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 anche nelle categorie Worldwide Icon Award insieme a Seventeen e Listener’s Choice.

Nel momento del ritiro del premio la band k-pop di Seul ha ringraziato la ARMY, ovvero la gargantuesca fanbase che trova spazio in tutto il mondo con un centinaia di migliaia di fan che nei BTS vedono una sorta di religione. I ragazzi di Seul hanno letteralmente dichiarato il loro amore per i fan riconoscendone il merito per tanta popolarità diffusa su tutto il pianeta.

Il rapporto tra i BTS e i fan è molto stretto e non caso in una recente intervista alcuni membri della boy band hanno dichiarato che su un’isola deserta porterebbero proprio la ARMY, un pensiero manifestato specialmente da Jungkook. Ora i BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 e chiudono in bellezza un anno di successi inarrestabili, esplosi soprattutto con il lancio dell’inedito Dynamite e con i loro ripetuti messaggi di invito a rispettare il distanziamento sociale e le norme igieniche di sicurezza.

Recentemente, inoltre, i BTS hanno avuto a favore una legge che favorisce la loro carriera ritardando di due anni l’obbligo del servizio militare.

In ultima battuta i BTS vincono i The Fact Music Awards 2020 come Artista dell’Anno e confermano il loro successo sia quando giocano in casa che quando girano il mondo.