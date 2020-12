Quella tra Fortnite e la community dei videogiocatori è una love story che va avanti ormai da diverso tempo. Un feeling costruito mattoncino su mattoncino dai ragazzi di Epic Games. Un rapporto basato sulla fiducia reciproca, che il team di sviluppo ha consolidato nel tempo, grazie ai continui e costanti aggiornamenti del gioco. E, ovviamente, anche grazie all’ausilio degli elementi contenutistici aggiunti di volta in volta.

L’occhio dei fan di Fortnite è poi come sempre parecchio attento a momenti dell’anno come quello che stiamo vivendo. La marcia d’avvicinamento al Natale è uno dei punti chiave nei dodici mesi, e va accompagnato degnamente anche all’interno del Battle Royale.

A distanza di meno di due settimane dall’arrivo di Babbo Natale, però, ancora niente si è mosso, almeno tramite i canali ufficiali. Sembra però che Epic Games non si sia dimenticata dei propri utenti, e abbia invece in serbo qualcosa di goloso con cui stuzzicare la community.

Natale su Fortnite, le novità per il Battle Royale

Se infatti le comunicazioni ufficiali latitano, lo stesso non si può dire dei rumor di rete. Che offrono come di consueto una panoramica di cosa bolle in pentola in vista dell’imminente futuro.

Il tutto si palesa online tramite l’account di un account Twitter, Hypex, specializzato in news su Fortnite. E il counter bello ciccioso che un numero di follower fisso a oltre 1.3 milioni, una garanzia mica da poco.

Upcoming Christmas video that will be sent to Emails this/next week, it shows an unreleased skin at the end! (via Russian streamer https://t.co/1MAAHjpvQA) pic.twitter.com/lNjgIRXUTi — HYPEX (@HYPEX) December 11, 2020

In rampa di lancio ci sarebbe una LTM, una modalità a tempo limitato, in cui gli utenti avranno la possibilità di reperire solo armi leggendarie. Nessun ulteriore cruccio dunque per andarle a reperire in giro: a Natale anche Epic Games è più buona. Pronte per i fan anche alcune skin a tema, che verranno rilasciate in formato gratuito, alla stregua di quanto già avvenuto lo scorso anno. Mentre indiscrezioni vorrebbero anche una porzione della mappa (probabilmente l’area centrale) pronta a vestirsi di bianco. Che Natale sarebbe d’altronde senza la neve?

Il tutto dovrebbe essere imminente, visto che il tempo scorre: occhio quindi al Battle Royale già in questo fine settimana!

Fonte