Gli European Film Awards 2020 (EFA) sono stati consegnati. La manifestazione conclusiva è stata trasmessa in streaming su RaiPlay. Una serata all’insegna del cinema europeo, in cui molti artisti italiani sono riusciti a ritagliarsi uno spazio. I vincitori degli European Film Awards sono stati annunciati durante diverse serate. Il 12 novembre 2020, a partire dalle ore 20:00, si è tenuta la manifestazione conclusiva, in cui sono stati consegnati alcuni tra i premi più ambiti. È stato Un Altro Giro – di Thomas Vintenberg – il film che ha dominato la 33esima edizione degli EFA. Scopriamo subito tutti i vincitori degli European Film Awards 2020.

A causa della pandemia da COVID-19, quest’anno la cerimonia di premiazione è stata decisamente diversa: gli artisti candidati hanno partecipato alla manifestazione attraverso una videoconferenza. La 33esima edizione di questa importante manifestazione dedicata al cinema europeo si è svolta all’interno del Futurium di Berlino, una struttura che motiva i suoi ospiti a esplorare diverse prospettive future. Il cinema non si è fermato, come dimostrano i numerosi film europei che hanno fatto sognare i numerosi appassionati anche durante questi mesi particolarmente complicati.

I vincitori italiani

Sole, diretto da Carlo Sironi, ha vinto il premio come miglior Rivelazione europea del 2020 alla 33/a edizione degli European Film Awards. Una pellicola che racconta la storia di due ragazzi che cercano – forse inconsapevolmente – la propria strada. Carlo Sironi, che in passato ha diretto diversi cortometraggi, ha dimostrato ancora una volta il suo gusto raffinato per l’immagine, grazie anche alla curatissima fotografia.

Sole racconta la storia dello scapestrato Ermanno. Il ragazzo accetta di fingersi il padre del bambino di Lena, affinché suo zio possa “adottare” successivamente il figlio di questa ragazza. I due giovani legano sempre più, intraprendendo un percorso quasi di crescita. Carlo Sironi, il regista, ha dichiarato:

Vorrei ringraziare tutte le persone che hanno fatto parte di questo film, gli attori, i miei produttori. Sono davvero senza parole. Ma soprattutto, vorrei dedicare questo Premio a mio padre, Alberto (scomparso nel 2019, anche lui regista n.d.r.).

Altri italiani hanno conquistato durante questa importante manifestazione alcuni premi, ovvero:

Young Audience Award : Stefano Cipani (Mio Fratello Riconcorre I Dinosauri);

: Stefano Cipani (Mio Fratello Riconcorre I Dinosauri); Migliori costumi : Ursula Patzak (Volevo nascondermi);

: Ursula Patzak (Volevo nascondermi); Montaggio : Maria Fantastica Valmori (Il varco);

: Maria Fantastica Valmori (Il varco); Fotografia : Marco Cocco (Volevo nascondermi);

: Marco Cocco (Volevo nascondermi); Scenografia: Cristina Casali (La vita straordinaria di David Copperfield).

Elio Germano (Volevo Nascondermi) e Luca Marinelli (Martin Eden), che hanno regalato due straordinarie interpretazioni, non sono invece riusciti a portare a casa il premio come Miglior attore. Tuttavia, questi due interpreti hanno regalato al pubblico dei personaggi incredibili, conquistando l’affetto degli appassionati.

Un Altro Giro (Another Round) agli European Film Awards 2020

Il vero vincitore della 33esima edizione degli European Film Awards è stato Un Altro Giro (Another Round), il film di Thomas Vinterberg. Questo lungometraggio ha vinto i premi per il Miglior film europeo, Miglior regia, Miglior attore e Migliore sceneggiatura.

Another Round racconta la storia di quattro insegnanti che, insoddisfatti della propria vita, decidono di testare una teoria molto particolare: un costante stato d’ebbrezza regalerebbe alle persone dei benefici durante la vita di tutti i giorni.

Un film con uno straordinario Mads Mikkelsen, che regala al pubblico una tra le sue interpretazioni più interessanti. Questo attore ha recitato in diversi film e show di successo, tra cui Van Gogh – Sulla Soglia Dell’Eternità, Casino Royale, Polar e Hannibal. Durante i prossimi mesi tornerà sul grande schermo in Chaos Walking (di Doug Liman). Mikkelsen sostituirà Johnny Depp, prestando il volto a Gellert Grindelwald in Animali Fantastici 3.

Gli altri membri del cast sono Thomas Bo Larsen, Magnus Millang, Lars Ranthe, Maria Bonnevie, Helene Reingaard Neumann e Susse Wold. Thomas Vinterberg ha diretto Another Round, mentre la sceneggiatura è stata curata da Tobias Lindholm insieme al regista.

Tutti i vincitori degli European Film Awards 2020

Scopriamo ora la lista di tutti i vincitori degli European Film Awards 2020, considerati come gli Oscar/anti-Oscar europei.

Miglior film europeo

Il premio più ambito, ovvero quello relativo al “Miglior film europeo”, è stato vinto da Another Round (Un Altro Giro), diretto da Thomas Vinterberg.

Martin Eden

Another Round – vincitore

– vincitore Berlin Alexanderplatz

Corpus Christi

The Painted Bird

Undine

Miglior commedia europea – i vincitori degli European Film Awards 2020

Ad aggiudicarsi il premio come Miglior commedia europea è stata The Big Hit, diretta da Emmanuel Courcol. Nella pellicola viene raccontata la storia di Etienne, un attore disoccupato che gestisce in prigione un “laboratorio teatrale”. L’uomo decide quindi di mettere insieme una troupe improvvisata, composta da alcuni prigionieri. Ben presto, Etienne e gli attori ottengono le prime soddisfazioni.

Advantages of travelling by train

Ladies of Steel

The Big Hit – vincitore

Miglior rivelazione

Sole, il lungometraggio di debutto di Carlo Sironi, ha vinto il premio come miglior Rivelazione europea del 2020. Un riconoscimento a un regista italiano che ha realizzato un film con una narrazione lineare e con una fotografia estremamente curata.

Sole racconta la storia di Ermano, un ragazzo che trascorre il tempo giocando alle slot machine e guadagna denaro con alcuni espedienti spesso non legali. Suo zio, Fabio, gli chiede di fingersi il padre del figlio che una ragazza polacca, Lena, porta in grembo. Fabio e la moglie Bianca, che da molto tempo cercano di avere un bambino, vorrebbero infatti adottare il figlio di Lena. Ermano accetta, ma questa esperienza cambia per sempre la sua vita.

Full Moon

Gagarine

Instinct

Isaac

Jumbo

Sole (dell’italiano Carlo Sironi) – vincitore

Miglior documentario – i vincitori degli European Film Awards 2020

Acasa, my home

Collective – vincitore

– vincitore Gunda

Little Girl

Saudi Runaway

The Cave

Miglior film d’animazione

Calamity

Josep – vincitore

– vincitore Klaus

The nose or the conspiracy of Mavericks

Miglior cortometraggio europeo – i vincitori degli European Film Awards 2020

All cats are grey in the dark – vincitore

– vincitore Genius Loci

Sun Dog

Past Perfect

Uncle Thomas, Accounting for the days

Miglior regista

Thomas Vinterberg, regista del film danese Un Altro Giro (Another Round), trasmesso in Italia in occasione della 15ª Festa del cinema di Roma, ha vinto il premio come Miglior regista.

Thomas Vinterberg (Another Round) – vincitore

– vincitore Pietro Marcello (Martin Eden)

Maria Sodahl (Hope)

Jan Komasa (Corpus Christi)

Francois Ozon (Eté 85)

Miglior attrice – i vincitori degli European Film Awards 2020

Paula Beer, giovanissima artista classe ’95, ha vinto il Premio come Miglior attrice. Beer ha recitato in Undine, diretto da Christian Petzold. Il regista in questo film ha rielaborato la figura dell’ondina, una creatura tipica del folklore europeo.

La protagonista di Undine è una donna, che lavora come storica presso un museo di Berlino, che viene lasciata da Johannes. Al bar del museo, la giovane donna incontra Christoph, un sommozzatore: i due si innamorano immediatamente. Il loro rapporto viene però lacerato da un avvenimento inatteso: riuscirà Undine a sistemare questa delicata situazione?

Ane Dahl Torp (Charter)

Natasha Berezhnaya (Dau, Nathasha)

Andrea Braein Hovig (Hope)

Marta Nieto (Madre)

Nina Hoss (My Little Sister)

Paula Beer (Undine)– vincitrice

Miglior attore – i vincitori degli European Film Awards 2020

Erano due gli italiani candidati per il Premio come “Miglior attore”, ovvero Elio Germano e Luca Marinelli. A vincere l’ambito riconoscimento durante gli European Film Awards 2020 è tuttavia stato Mads Mikkelsen, per il ruolo in Un Altro Giro (Another Round). Si tratta di una tra le interpretazioni di Mikkelsen più interessanti. Questo interprete – conosciuto anche per la performance nella serie TV Hannibal – è stato scelto per sostituire Johnny Depp in Animali Fantastici 3.

Elio Germano (Volevo Nascondermi)

Viggo Mortensen (Falling)

Luca Marinelli (Martin Eden)

Goran Bogdan (Father)

Mads Mikkelsen (Another Round) – vincitore

– vincitore Bartosz Bielenia (Corpus Christi)

Miglior sceneggiatura

Costa Gravas (Adults in the room)

Thomas Vinterberg e Tobias Lind-Holm (Another Round) – vincitore

(Another Round) – vincitore Fabio e Damiano D’Innocenzo (Favolacce)

Martin Behnke e Burhan Qurbani (Berlin Alexander Platz)

Mateusz Pacewiz (Corpus Christi)

Pietro Marcello e Maurizio Braucci (Martin Eden)

Young Audience Award – i vincitori degli European Film Awards 2020

Stefano Cipani (Mio Fratello Riconcorre I Dinosauri) –vincitore

–vincitore Steven Wouterlood (Niezwykle Lato Z Tess)

Katja Benrath (Rocca Changes The World)

Fotografia

Marco Cocco (Volevo nascondermi)

Uno tra i film italiani certamente più interessanti è Volevo Nascondermi, diretto da Giorgio Diritti. Il lungometraggio con Elio Germano racconta la storia di Antonio Ligabue, uno tra i più importanti artisti naïf del XX secolo. Questo artista e scultore trovò nell’arte un suo personale riscatto.

La fotografia di questo lungometraggio è stata curata da Matteo Cocco, conosciuto per aver lavorato a numerosi cortometraggi e alla fotografia del film Sulla Mia Pelle (2018, diretto da Alessio Cremonini). Il direttore della fotografia, nel film Volevo Nascondermi, è riuscito – con la bellezza e l’originalità delle immagini presenti nel film – a cogliere il mondo istintivo di Antonio Ligabue. In questa pellicola vengono spesso combinati dei paesaggi quasi “impressionisti” e delle inquadrature che descrivono perfettamente la curiosità di questo artista. Durante la prima serata di premiazioni degli EFA, Marco Cocco si è aggiudicato il premio per la Migliore fotografia.

Montaggio – i vincitori degli European Film Awards 2020

Maria Fantastica Valmori (Il varco) – vincitore

Sempre durante la prima serata, è arrivato un altro riconoscimento per il cinema italiano. Maria Fantastica Valmori, montatrice de Il Varco, ha vinto il premio per il miglior montaggio. Il Varco, diretto da Federico Ferrone e Michele Manzolini, è quasi interamente composto da materiale d’archivio. Evidentemente, ogni singola scena è stata accuratamente selezionata e accostata a una traccia audio, generando un film con una forte forza ipnotica.

Il film racconta gli orrori, le paure e i fantasmi che seguono un uomo, costretto a partecipare alla tragica campagna di Russia del 1941. La produzione è riuscita a conquistare il pubblico, grazie all’ausilio dell’intramontabile forza delle immagini che riesce a dare forma a una commovente storia di finzione.

Costumi

Ursula Patzak (Volevo nascondermi) – vincitore

Ursula Patzak ha conquistato il premio per i costumi. Questa costumista, che in passato ha vinto tre David di Donatello e due Ciak d’oro, ha lavorato ai costumi di Volevo Nascondermi. Ursula Patzak è riuscita a creare degli abiti realistici, decisamente creativi, efficienti e discreti. La vittoria della costumista italiana è stata annunciata durante la prima serata di premiazioni.

Scenografia – i vincitori degli European Film Awards 2020

Cristina Casali (La vita straordinaria di David Copperfield) – vincitore

Trucco e parrucco

Yolanda Piña, Félix Terrero & Nacho Diaz (La trincea infinita) – vincitore

Colonna sonora – i vincitori degli European Film Awards 2020

Dascha Dauenhauer(Berlin Alexanderplatz) – vincitore

Suono

Yolande Decarsin (Little Girl) – vincitore

Effetti visivi – i vincitori degli European Film Awards 2020

Iñaki Madariaga (Il Buco) – vincitore

European University Film Award

Un altro giro, regia di Thomas Vinterberg

Berlin Alexanderplatz, regia di Burhan Qurbani

Corpus Christi, regia di Jan Komasa

Saudi Runaway, regia di Susanne Regina Meures – vincitore

– vincitore Slalom, regia di Charlène Favier

Narrazione innovativa – i vincitori degli European Film Awards 2020