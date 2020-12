Felice retromarcia sulla permanenza di Friends su Netflix: nonostante la piattaforma avesse confermato – anche a noi della redazione di OptiMagazine – che la serie sarebbe uscita dal catalogo il 31 dicembre, pare che invece non sarà così.

La sollevazione popolare si era scatenata anche quest’anno: ormai ogni dicembre il timore che le 10 stagioni di Friends su Netflix stiano per sparire torna ciclicamente tra gli abbonati alla piattaforma. Stavolta il pericolo era molto più concreto, per il fatto che la nuova piattaforma HBOMax di proprietà di Warner Media ha acquisito i diritti dell’intero catalogo di Friends sottraendoli a Netflix e ad altri distributori negli Stati Uniti e nei paesi in cui la nuova piattaforma è attiva. Questo dettaglio di non poco conto ha fatto temere una scadenza imminente di Friends su Netflix anche per il catalogo italiano.

D’altronde la tanto attesa reunion del cast negli studi di Warner Bros, rimandata a causa della pandemia, avrebbe dovuto lanciare proprio l’arrivo di Friends su HBOMax lo scorso maggio: le 10 stagioni della serie sono attualmente disponibili sul servizio streaming, ma l’evento con gli attori è stato rimandato a marzo prossimo.

Intanto in Italia, nonostante Friends su Netflix apparisse in scadenza al 31 dicembre, è arrivata la notizia di senso nettamente opposto.

Con un tweet a tema natalizio che cita l’episodio in cui Ross si veste da armadillo per cercare di sensibilizzare il figlio Ben alle tradizioni del Natale ebraico, Netflix annunciato che non c’è nulla da temere. Il 31 dicembre non sarà l’ultimo giorno di permanenza di Friends su Netflix, anche se non è ancora chiaro per quanto tempo ancora la serie resterà disponibile per gli abbonati in Italia.

Intanto, però, si può godere della buona notizia sapendo di ritrovare Ross, Rachel, Monica, Chandler, Joey e Phoebe in Friends su Netflix anche dal primo gennaio 2021.