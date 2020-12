Supernatural è ormai un capitolo chiuso. Dopo tanti anni la serie cult della serie The CW è andata in scena con il gran finale chiudendo un’epoca per la rete e per i suoi. Nel corso degli anni, però, la serie tv con Jared Padalecki e Jensen Ackles ha ospitato molti attori che da allora hanno costruito la loro carriera apparendo in altri show di cui, in alcuni casi, sono addirittura diventati protagonisti conquistando fan in tutto il mondo. Ma di chi si tratta? Corey Monteith, Finn Wolfhard e Sarah Drew sono solo alcuni di questi 10 attori lanciati da Supernatural in questi quindi anni di onorato servizio, e gli altri?

La prima e la più famosa è sicuramente l’amata Sarah Drew. L’attrice ha interpretato Nora (anche in versione posseduta) nel lontano 2010 in “Swap Meat”, l’episodio numero 12 della quinta stagione. Per chi non sapesse di chi stiamo parlando, lei è l’amata (e fastidiosa) April Kepner di Grey’s Anatomy.

Ecco il video clou della sua partecipazione a Supernatural:

A differenza di Sarah Drew, la seconda delle nostre guest star, Lauren Cohan, ha interpretato Bela Talbot in sei episodi di Supernatural nel 2007 e nel 2008. La sua morte è andata in scena proprio durante quegli episodi ma lei stessa ha ammesso che si è parlato spesso del suo ritorno: “Abbiamo avuto delle conversazioni. Non per gli episodi finali, ma un paio di anni fa c’era una piccola cosa che volevano fare, ma era esattamente nello stesso momento in cui stavo facendo di qualcosa di veramente impegnativo in The Walking Dead“. Lei infatti è l’amata Maggie della serie AMC.

Dopo due donne passiamo poi ad un uomo, Dylan Minnette. Lui è apparso nell’episodio della quarta stagione della serie The CW dal titolo “Family Remains”. Lui ha poi preso parte in Scandal con il ruolo di Jerry Grant Jr ma il successo è arrivato con il ruolo di Clay Jensen nella fortunata serie Netflix.

La lista si allunga con Sterling K. Brown, quello che tutti conoscono come uno dei protagonisti di This is Us. L’attore ha preso parte a Supernatural anni fa, tra il 2006 e il 2007, in quattro episodi nei panni di Gordon Walker, un compagno cacciatore che alla fine è stato trasformato in un vampiro. In seguito i fan hanno avuto modo di apprezzarlo in Army Wives, ancora prima del dramma NBC che ha conquistato anche l’Italia.

Anche una delle ragazze di Pretty Little Liars ha fatto la sua comparsa in Supernatural. Stiamo parlando di Ashley Benson che nell’ormai lontano 2008, ha preso parte alla serie nel ruolo di una strega nel settimo episodio della quarta stagione. In seguito, l’attrice è stata per sette anni l’amata Hanna Marin nella serie cult Freeform.

Un altro volto noto è il compianto Corey Monteith, il ragazzo d’oro di Glee morto tragicamente per un overdose nel 2013. In Supernatural, Monteith ha avuto un ruolo molto piccolo nel secondo episodio dal titolo “Wendigo”. Solo anni dopo, nel 2009, è arrivato il suo ruolo cult, quello di Finn Hudson nella serie firmata da Ryan Murphy.

Le ultime quattro guest star di questa nostra carrellata sono Katie Cassidy, Candice King, Bellamy Young e Finn Wolfhard. La prima, nota per il suo ruolo in Gossip Girl e poi in Arrow, ha prestato il volto ad un ruolo ricorrente, Ruby, durante la terza stagione di Supernatural; la seconda, invece, è stata una delle amiche del liceo di Dean agli esordi della serie, solo in seguito è stata protagonista di The Vampire Diaries per otto stagioni nei panni di Caroline Forbes; anche l’amata Mellie Grant di Scandal è stata alla corte di Supernatural prestando il volto addirittura a Lucifero nella première della quinta stagione; infine, abbiamo il volto noto di Stranger Things, Finn Wolfhard che nel 2015 è apparso nell’episodio della stagione 11 dal titolo “Thin Lizzie”.