La lotta interna di June Osborne per il rovesciamento del regime di Gilead non sembra essere prossima alla conclusione. Nel corso del Disney Investor Day è stato annunciato il sì ufficiale a The Handmaid’s Tale 5. La serie distopica Hulu, prodotta e distribuita da MGM, continuerà dunque a esplorare i meandri del mondo oscurantista elaborato da Margaret Atwood ne Il Racconto dell’Ancella e nel suo recente seguito, I Testamenti.

La notizia ha tutti i connotati di un impegno di lungo termine: le riprese di The Handmaid’s Tale 4, infatti, sono state riavviate poche settimane fa dopo il lungo stop imposto al settore dalla pandemia di Coronavirus. La quarta stagione, che vedrà il debutto alla regia di Elisabeth Moss, è attualmente in produzione in Canada. Per quanto non sia stata confermata alcuna ispirazione narrativa per i nuovi episodi, ci si aspetta che The Handmaid’s Tale 4 riprenda le mosse dagli esiti degli eventi del terzo finale di stagione.

Si ripartirà quindi dall’incredibile salvataggio di un gruppo di ragazzine, giunte sane e salve in Canada, e dalle conseguenze del ferimento di June (Elisabeth Moss), sopravvissuta secondo quanto emerso nel primo teaser della quarta stagione. Si scoprirà inoltre il destino di Fred e Serena Joy Waterford dopo l’arresto. In una Gilead indebolita, ma lontana dalla resa, June emergerà sempre più come leader di un movimento di liberazione. Questo la spingerà a correre rischi nuovi e potenzialmente fatali, ma la sua ricerca di giustizia e vendetta minaccerà di consumarla e distruggere le persone che più ha a cuore.

Il regista Bruce Miller, interpellato a più riprese circa il destino della serie, non ha ancora commentato il sì a The Handmaid’s Tale 5, ma ha svelato che una delle principali ispirazioni per i nuovi episodi arriverà dalle questioni ambientali. La sostenibilità e le questioni ambientali sosterranno gran parte delle storie relative all’infertilità. È la base di tutto ciò che Gilead sfrutta per giustificare la sua misoginia. Questa serie poggia tutto il suo peso sulle storie ambientali, ha anticipato di recente.

L’annuncio di un prossimo arrivo di The Handmaid’s Tale 5 è arrivato dai principali interpreti della serie – tra i quali Elisabeth Moss, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel, Ann Dowd, Samira Wiley, Max Minghella, Joseph Fiennes, Madeline Brewer e Bradley Whitford – in questo video: