Il 2020 è stato un anno denso a livello contenutistico, e la stagione 3 di Fall Guys si appresta a offrire nuova ciccia agli appassionati. Un titolo arrivato in pompa magna al cospetto della community, quello di Mediatonic. E che, nel corso dei mesi successivi al suo esordio, ha fatto di tutto per restare nelle grazie dei fan. Gameplay semplice, per non dire essenziale, e una formula ludica che si prestava non poco alla competizione.

Il mix perfetto che gli ha garantito, anche a mesi di distanza dal suo rilascio, di continuare a restare stabilmente nelle playlist dei videogiocatori. E l’ambizione è chiaramente quella di continuare così ancora per lungo tempo.

Non si nascondono gli addetti ai lavori di Mediatonic, che hanno pronte in canna tutte le novità per la stagione 3 di Fall Guys. Che praticamente in rampa di lancio, pronta ad animare queste giornate invernali.

Stagione 3 di Fall Guys, un piatto bello ricco

Il palco dei The Game Awards 2020 è il teatro preannunciato per il reveal delle feature del particolarissimo e competitivissimo titolo. Non era infatti mistero che la stagione 3 di Fall Guys avrebbe giovato dei riflettori degli oscar del videogioco per stupire i propri fan. E lo fa sia dal punto di vista contenutistico, che per quanto riguarda la data di rilascio del tutto.

Non solo skin inedite, utili ad abbellire il proprio alter ego digitale. I ragazzi di Mediatonic si sono prodotti questa volta in uno sforzo non da poco, che si concretizzerà in game sotto forma di nuovi stage in cui mettersi alla prova. E tutti saranno legati al clima invernale, nel rispetto del tema scelto per la season. Sette i livelli confezionati che, assieme agli ostacoli inediti e alle trenta nuove skin rappresenteranno un pacchetto alquanto ricco.

Il tutto sarà fruibili all’interno del gioco a partire dal prossimo 15 dicembre. In calce all’articolo trovate un filmato che stuzzicherà non poco il vostro appetito videoludico: buona scorpacciata!