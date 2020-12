Anche al termine di questo 2020 sono in molti a chiedere a gran voce il servizio dell’eSIM Vodafone proprio all’operatore rosso. Si tratta ancora di una grave mancanza del vettore che, a differenza di competitor come TIM e Wind Tre, non prevede le cosiddette schede virtuali per gli smartphone ma solo per gli smartwatch come gli Apple Watch. Qualcosa potrebbe cambiare tuttavia con l’avvio del nuovo anno e a tal proposito è giusto riportare l’ultimo feedback ufficiale al riguardo.

Un recente approfondimento sulle nostre pagine ha messo in evidenza come neanche per gli iPhone 12 Vodafone avesse provveduto al lancio del servizio delle schede virtuali nel corso di questo autunno. Era apparso già plausible come per la novità non ci fosse spazio entro la fine di dicembre e giunti quasi fuori tempo massimo, un nuovo riscontro ufficiale sembra andare proprio in questa direzione. Ecco riportato dunque l’ultimo tweet che riguarda l’argomento:

Ciao Andrea,

in questo momento ti confermo che la esim con iPhone non è disponibile, ma questo non vuol dire che non ci sarà in futuro. Continua a seguire il sito https://t.co/bqWAuy3uVP dove trovi le novità riguardanti i nostri prodotti e le nostre offerte.



Di certo le eSIM Vodafone non sono state disponibili fino a questo momento ma ciò non vuol dire che non lo saranno in futuro. Peccato solo che il vettore continui a non quantificare questi tempi. C’è da aspettarsi tuttavia che durante il 2021 giungano appunto delle novità in merito al servizio, vista la richiesta crescente da parte dei clienti per le schede virtuali. Non solo gli ultimissimi iPhone 12 (e ancor prima gli iPhone 11) ma anche numerosi altri smartphone Android fanno ricorso alla tecnologia. Non proporre la soluzione a chi desidera magari avere un doppio numero associato al proprio telefono risulta essere una grave mancanza, vista la potenziale perdita di clienti. D’altra parte, se la novità già da mesi è giunta per gli Apple Watch, non dovrebbero esserci particolari limiti tecnologici per avere la stessa tecnologia abbinata ai telefoni di ultima generazione. I canali ufficiali dell’operatore come il sito Vodafone.it o i profili social corrispondenti riporteranno notizie in merito, si spera, quanto prima.