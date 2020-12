Si parla tanto oggi 11 dicembre del primo vero volantino MediaWorld di Natale per questo 2020, con la campagna “Sottocosto” che consente di acquistare diversi smartphone in offerta, soprattutto quelli lanciati da Apple sul mercato in questi mesi. Dunque, arriva puntuale la risposta alle promozioni di Unieuro, che abbiamo analizzato con maggiore attenzione sul nostro magazine nei giorni scorsi. Qual è la situazione che si è venuta creare nei punti vendita che hanno aderito alla campagna da questo venerdì? Analizziamola più da vicino.

iPhone 12 protagonista nel volantino MediaWorld di Natale

Uno dei prodotti sicuramente più caldi nel volantino MediaWorld di oggi è senza ombra di dubbio l’iPhone 11. Il top di gamma lanciato sul mercato nel 2019, infatti, viene proposto nella sua versione da 64 FB al prezzo di 629 euro. Un deciso risparmio rispetto agli standard di questo market, coi quali fino ad oggi è stato possibile procedere solo sborsando 719 euro. I pezzi disponibili non sono molti, motivo per il quale suggerisco a tutti di procedere nel più breve tempo possibile se interessati.

Nel caso in cui vogliate di più, fate molta attenzione anche al prezzo fissato da oggi 11 dicembre per il tanto discusso iPhone 12. La versione più economica, dotata di 64 GB di memoria interna, passa infatti da 939 euro a 869 euro. Considerando anche i valori tradizionali di costo fissati da Amazon in queste settimane, credo di poterla definire quantomeno un’offerta da prendere in esame. Restando nel mondo Apple, si dà risalto anche all’offerta per iPhone SE da 128 GB, ora acquistabile a 479 euro invece di 549 euro.

Per quanto concerne il mondo degli smartphone Android, il volantino MediaWorld si sofferma principalmente sul Samsung Galaxy S20 FE, che ora è in promozione a 499 euro. Insomma, occhi aperti non solo con Apple oggi 11 dicembre, alla luce delle promozioni trapelate in giornata con la campagna Sottocosto di Natale.