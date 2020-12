L’aggiornamento MIUI 12 sta raggiungendo un numero di smartphone Xiaomi sempre maggiore. Dopo l’attualizzazione software dei dispositivi lanciati sul mercato più recentemente e più in generale anche di tutti i device top di gamma, il prossimo supporto riguarderà anche altri telefoni non così nuovi e neanche di segmento elevato. In pratica è già pronta una lista di ben 11 esemplari per i quali è già pianificato il lancio della nuova interfaccia in abbinamento alla versione Android 11 di Google, questo è chiaro.

In pratica lo stesso produttore Xiaomi ha reso noto che in un futuro non troppo lontano, l’aggiornamento MIUI 12 sarà ricevuto, prima in via sperimentale con le beta e poi stabilmente, dai seguenti telefoni: il Redmi Note 8, il Redmi Note 8 Pro, il Redmi K20 Pro e il Mi 9T Pro e il Redmi K30S Ultra. Ancora, l’importante passaggio riguarderà anche il Mi CC9, il Mi 9 Lite, il Mi CC9 Meitu Edition e infine gli Xiaomi Mi Mi 9 SE, Mi 9 e Mi 9 Pro. Insomma, saranno in tanti ad essere accontentati e dunque ricevere proprio il blasonato update pure toccato con mano da dispositivi colleghi meno vecchi e pure più costosi.

Un peccato che la buona notizia non si accompagni con i tempi esatti con i quali l’aggiornamento MIUI 12 inizierà ad essere rilasciato nelle prime beta per tutti gli smartphone Xiaomi appena menzionati. Quello che sembra certo è che il produttore sia intenzionato a mettere per un certo periodo in pausa lo sviluppo ulteriore della MIUI 12 per dare importanza a qualcosa di ancora più innovativo. Gli sviluppatori stanno lavorando di buona lena al primo firmware MIUI 12.5, di qui la necessità di impiegare tutte le risorse disponibili o quasi sull’ update più recente in assoluto. Poco importa, anche se solo ad inizio 2021, sempre la MIUI 12 continuerà ad essere distribuita per tutti gli 11 modelli protagonisti dell’ulteriore supporto.