Ci sono alcune segnalazioni che vanno prese in esame con Huawei Mate 20 Lite. Lo smartphone Android, lanciato sul mercato poco più di due anni fa, sta costantemente ricevendo aggiornamenti software, come avrete notato attraverso uno dei nostri ultimi articoli a tema, ma questo non lo rende immune ad eventuali malfunzionamenti. In particolare, da un po’ di tempo a questa parte non mancano le segnalazioni da parte di coloro che si ritrovano con un device costantemente silenzioso. Un problema non di poco conto per l’utenza.

Affrontiamo un problema non isolato per Huawei Mate 20 Lite

Come gestire una situazione del genere con Huawei Mate 20 Lite? Dando uno sguardo ai social, ho trovato un feedback da parte dell’assistenza di Huawei Italia che potrebbe tornare utile a diversi utenti. Provate a seguire le istruzioni che trovate qui di seguito, sperando che a breve possa essere rilasciato un ulteriore aggiornamento software in grado di sistemare la questione una volta per tutte:

“Prova a verificare se nelle impostazioni > Suoni > Suoneria SIM 1 o Suoneria SIM 2 se è selezionato Nessuna. Se hai selezionato una suoneria di terze parti, prova a cambiarla in una di quelle predefinite del tuo smartphone. Per maggior supporto, ti suggeriamo di scriverci in privato“.

Dunque, al momento non sappiamo se e quando ci sarà un aggiornamento apposito per mettersi alle spalle un problema per Huawei Mate 20 Lite che non va in alcun modo sottovalutato. Nel frattempo, potete provare a seguire i suggerimenti riportati oggi 11 dicembre, sperando possano essere sufficienti per archiviare la questione una volta per tutte. Questo, ovviamente, sperando che non si tratti di un difetto di fabbrica di natura hardware con cui dover fare i conti di tanto in tanto. Se anche voi avete affrontato bug di questo tipo, non esitate a commentare l’articolo qui di seguito.