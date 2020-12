Continua senza sosta la raffica di offerte Gamestop, la carrellata di sconti che accompagna gli appassionati di videogiochi nella marcia d’avvicinamento al Natale. Ed è un Calendario dell’Avvento assai ricco quello che solletica le voglie spenderecce degli utenti. Quantità e qualità quella messa sugli scaffali dal colosso della distribuzione, che può attingere su un catalogo vasto e variegato.

E le uscite di questo 2020 si prestano non poco a idee regalo all’insegna del risparmio, visti i tagli sul prezzo operati. Bisogna però essere lesti e cogliere le opportunità al volo, visto il tempo limitato per il quale sono proposte. I titoli di oggi, per esempio, difficilmente potranno scontentare, vista l’ampiezza del pubblico a cui fanno riferimento.

Offerte Gamestop a tutto tondo, titoli per tutti i gusti

Partiamo con quello che è un protagonista indiscusso della scena videoludica da ormai diverso tempo, e che si inserisce baldanzoso tra le offerte Gamestop di oggi. Parliamo di FIFA 21 (34.98€), il videogioco calcistico di Electronic Arts che resta sulla cresta dell’onda da ormai oltre un decennio. Duplice l’edizione presente quest’anno, vale a dire quella old gen su PS4 e Xbox One e quella next gen su PS5 e Xbox Series X. Con un pubblico che quindi si espande a macchia d’olio e non conosce confini. E l’edizione in vendita permette di passare agevolmente dalle console di vecchia generazione a quelle di nuova senza ulteriori spese.

Tra i titoli di ultimissimo approdo sugli scaffali pronti a riproporsi a prezzo scontato c’è da segnalare Watch Dogs Legion. L’ultimo episodio della serie Ubisoft arriva a sua volta con un taglio sostanzioso sul cartellino (39.98€). Elemento che lo rende un titolo da nono sottovalutare in chiave “regali di Natale”.

Che dire poi della combo Need for Speed Hot Pursuit Remastered e Star Wars Squadrons? Due giochi entrambi di guida, per quanto molto diversi tra loro, ma che sono accomunati da un prezzo molto piccolo: 19.98€. Queste e tante altre le proposte che arrivano dalla sezione dedicata del portale online del rivenditore. Sconti che saranno fruibili chiaramente sia tramite il sito che recandosi direttamente in negozio.