La Battaglia Reale di Fortnite non piacerà di certo a tutti i videogiocatori là fuori, ma è innegabile che abbia il merito di sapersi rinnovare a ritmo continuo. Il tutto grazie al susseguirsi di diverse stagioni, confezionate dai ragazzi di Epic Games per mantenere sempre attiva l’ampia community della sua esperienza sparacchina multiplayer. Spazio allora a temi sempre nuovi, sfide mai viste prima e tantissime attività da condividere con amici e conoscenti online. Senza dimenticare i tanti eventi speciali e le varie collaborazioni che negli anni hanno portato il videogame a dove si trova adesso, vale a dire alla Stagione 5 del Capitolo 2.

Non dovrebbe allora stupire che di recente il team di sviluppo americano sia andato ad introdurre in Fortnite Battle Royale un nuovo set di skin denominato Serie leggende dei videogiochi, che per l’appunto coinvolge alcuni dei personaggi più amati dell’interno universo in pixel e poligoni. Il primo volto noto ad approdare sulla grande isola di gioco è stato quello di Kratos, protagonista della saga action di God of War, mentre il secondo è nientemeno che Master Chief, eroe della serie FPS Halo. Come per il Fantasma di Sparta di Sony, poi, anche lo Spartan griffato Microsoft ha uno stile aggiuntivo segreto che solo alcuni possono sbloccare. E di cui ora andremo a svelarvi tutti i dettagli visti nel corso dei recenti The Game Awards 2020.

Prima di tutto, per ottenere la versione alternativa di Master Chief in Fortnite dovrete acquistare la sua skin al negozio in game, o in alternativa il suo intero bundle – che comprende dorso, strumento di raccolta, emote e deltaplano personalizzati. Fatto questo, potrete sbloccare la versione nera dell’armatura dello Spartan soltanto in un modo, vale a dire avviare una partita su Xbox Series X o Xbox Series S. Basterà infatti completare una sola partita su una delle due console di nuova generazione Microsoft per sbloccare lo stile aggiuntivo Nero Opaco del personaggio.