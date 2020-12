Quali sono le 5 canzoni più famose di Gianni Morandi? Il numero è decisamente esiguo, ma per giustificare la scelta ci basta immaginare quali brani riproduce la nostra testa quando sentiamo il nome del cantautore di Monghidoro. Gianni Morandi è un artista gentile, un principe empatico che in decenni di carriera ha accompagnato tantissimi momenti della vita degli italiani, anche per i più giovani.

Non esiste epoca, dal dopoguerra a oggi, che non sia accompagnata da una delle canzoni più famose di Gianni Morandi.

In Ginocchio Da Te (1964)

Evergreen di tutta la musica italiana, In Ginocchio Da Te è così importante da comparire nella colonna sonora di Parasite di Bong Joon-ho. Un produttore italiano ha creato un mash-up tra questo brano e Toxicity dei System Of A Down ed entrambe le parti hanno apprezzato.

C’era Un Ragazzo Che Come Me Amava I Beatles E I Rolling Stones (1966)

Probabilmente il brano più amato di Gianni Morandi. In quel tempo la canzone, con testo di Franco Migliacci, fu censurata dalla RAI in quanto erano presenti messaggi di protesta contro gli USA, che erano uno stato amico. La canzone, infatti, era una presa di posizione contro la guerra in Vietnam.

Un Mondo D’Amore (1967)

Gli anni ’60 e i messaggi di fratellanza: questo era il messaggio di Un Mondo D’Amore, una canzone apprezzata anche dalla divina Joan Baez.

Canzoni Stonate (1981)

Con eleganza, su testo di Mogol e musica di Aldo Donati, Gianni Morandi canta alla sua amata mentre si trova in viaggio con un gruppo di amici. Il taglio malinconico e il canto gentile fanno di Canzoni Stonate una delle più belle canzoni dell’artista emiliano.

Uno Su Mille (1985)

Parlare di resilienza, un tempo, non era di moda: tra le canzoni più famose di Gianni Morandi non può mancare Uno Su Mille, brano con il quale il cantautore riprendeva la parola dopo anni di silenzio.