La sfida di Letizia contro Enula ad Amici di Maria De Filippi viene disputata sabato 12 dicembre, a un passo dalle festività natalizie. Una delle due cantanti potrà continuare il percorso ad Amici, l’altra verrà esclusa dal programma.

A proporre la sfida di Letizia contro Enula ad Amici di Maria De Filippi è stato il docente di canto Rudy Zerbi che non ha mai apprezzato in modo particolare le doti di Letizia. La cantante lirica, seguita da Arisa, ha provato a cantare anche pop ma a detta di Zerbi con scarsi risultati. Per questo motivo, il prof. di canto decide per una sfida ai danni di Letizia.

Ai provini è stato rapito dalle doti canore della cantante Enula, che propone per una sfida contro la cantante lirica, la prima donna lirica ad Amici in 20 edizioni.

Letizia riceve una busta rossa in settimana dalla quale apprende che Zerbi intende metterla in sfida. Disperata, crolla in un pano liberatorio. “Penso che Enula rappresenti quello che è la musica oggi”, scrive Zerbi nella comunicazione a Letizia. “Un concentrato di immediatezza, linguaggio di oggi e pochi fronzoli; vedo agli antipodi Letizia”, commenta Zerbi dopo aver visto il provino di Enula che propone per l’ingresso nella scuola.

Letizia è eccessivamente rivolta verso il passato e Zerbi vuole pensare al domani dei ragazzi piuttosto che al giorno di ieri. Letizia, spaventata, chiede di vedere la prof. Arisa, che la sta seguendo nel suo percorso nel programma volendola fortemente.

Le due iniziano a lavorare in previsione della sfida nello speciale settimanale di sabato 12 dicembre che verrà giudicata da un ospite esterno. A lui il compito di decidere chi tra Letizia ed Enula potrà proseguire il percorso nel talent show.