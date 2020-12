Il nuovo video di Renato Zero è girato in Piazza San Pietro. Il cantautore romano è stato intercettato nella sua Città, mentre era intento a girare la prossima clip dedicata a uno dei brani tratti da Zerosettanta. Stando ai video che sono circolati in rete, si tratterebbe di È L’Età.

L’ultimo video rilasciato sul canale ufficiale è stato per Come Non Amarti, brano inserito nel secondo volume di Zerosettanta. Già online i video di L’Angelo Ferito, girato da Roberto Cenci, e quello di L’Amore Sublime, che ha scelto come singolo di lancio del secondo volume.

Continua, così, il percorso del cofanetto Zerosettanta, che il cantatore romano si è regalato per i suoi primi 70 anni. Il viaggio si è aperto con il terzo volume, lanciato dal singolo L’Angelo Ferito, per poi continuare con L’Amore Sublime e C’è, che ha invece estratto dal terzo volume.

Banditi, per il momento, tutti i concerti dal vivo. L’artista aveva anche dichiarato di non avere intenzione di proporre spettacoli a numero di spettatori ridotto – quando era consentito – per non scontentare una fetta del suo pubblico.

La trilogia, che contiene 39 inediti, arriva dopo Zero Il Folle, che ha pubblicato a ottobre 2019 con la produzione di Trevor Horn. Il disco era stato presentato in un lungo tour che ha concluso al Palazzo dello Sport di Roma con l’ultima data del 31 gennaio, nella quale aveva annunciato i festeggiamenti per i suoi 70 anni. L’emergenza sanitaria ha però fermato ogni ipotesi di concerti, che però non è escluso che possano tenersi quando la pandemia si sarà arrestata.

Il terzo volume è appena stato certificato disco d’oro, mentre il secondo volume si è piazzato in prima posizione. Il volume 1 ha, invece, ceduto il passo a Famoso di Sfera Ebbasta, conquistando la seconda posizione. Renato Zero rimane l’unico artista italiano a essere arrivato in vetta alle classifiche per sei decenni. Tra gli artisti internazionali, solo Barbra Streisand ha fatto meglio di lui.