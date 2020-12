Il nuovo marchio di Nike sarà sponsorizzato da Drake. La nota label di abbigliamento sportivo si prepara, così, a scalare le classifiche di vendita con uno specialista dell’intrattenimento – e dello stile. Già noto il nome della nuova etichetta che sarà lanciata il 18 dicembre.

I lavori per il lancio del nuovo marchio proseguono da due anni. La scelta del testimonial per l’approdo sul mercato non è casuale: Drake aveva già collaborato con Nike per il videoclip di Laugh Now Cry Later, che aveva girato presso la sede della Nike di Beaverton in Oregon. L’artista aveva lanciato anche una linea di merchandising per il supporto del suo ultimo album. Il successo dell’etichetta “succursale” di Nike è già anticipato dal riscontro sui canali social, già seguiti da oltre 230mila followers.

Ecco cos’ha dichiarato Drake:

“Ho sempre pensato che ci fosse un’opportunità per Nike di collaborare con una figura operante nel campo dell’intrattenimento nello stesso modo in cui ha lavorato alle capsule ideate con atleti di alto livello. Il marchio parla alle persone che vogliono un capo comodo ma allo stesso tempo ‘adattabile’ al contesto attuale e dalla forte personalità”

Com’è noto, per Drake non è il primo progetto dedicato alla moda. L’artista canadese è anche fondatore dell’etichetta e della casa discografica correlata Ovo (October’s Very Own). Il progetto è condiviso con Noah “40” Shabib e Oliver El-Khatib, scelto anche come testimonial di Dsquared2 e Canada Goose.

Già forte della sua fama come etichetta di abbigliamento sportivo, Nike ha consolidato la sua mission attraverso una serie di partership creative, a cominciare da quella con Michael Jordan – scelto per le scarpe al quale hanno attribuito il suo nome – con la quale hanno ottenuto un grande successo, seguita da quelle di Naomi Osaka e Comme des garçons.

La nuova collaborazione con Drake incrementerà ancora il successo dell’azienda che si prepara così alla prossima stagione di moda con uno dei nomi di punta della musica internazionale.