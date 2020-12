Il Grande Fratello Vip 2020 si prepara a tenere compagnia al pubblico di Canale5 in diretta a Capodanno, quindi nella notte del 31 al posto del concerto con Federica Panicucci, ma non con i pochi vip in casa bensì con nove nuovi concorrenti, almeno così si vocifera sui social e sul settimanale Chi diretto da Alfonso Signorini. Il programma tornerà in onda oggi, 11 dicembre, con una nuova puntata in cui il padrone di casa si preparerà ad accogliere in casa i primi tre nuovi ingressi e, in particolare, Filippo Nardi, Sonia Lorenzin e Samantha De Grenet.

Dopo un periodo di quarantena, i tre nuovi arrivati possono finalmente entrare nella casa con buona pace dei concorrenti che sono già all’interno e, ancora di più, di quelli che hanno iniziato questo percorso a settembre scorso e sono dentro ormai da tre mesi.

La puntata andrà avanti poi con le nomination e l’eliminazione di questa sera (uno tra Selvaggia Roma, Andrea Zelletta, Stefania Orlando e Giacomo Urtis dovrà lasciare la casa) e poi tutte le storie e gli eventi di questi giorni. In particolare, gli ultimi rumors parlano di Patrizia de Blanck pronta ad entrare nella casa forse proprio per uno scontro con Stefania Orlando con la quale proprio nella scorsa diretta è successo di tutto facendo infuriare anche Simone, suo marito. Le due avranno modo di parlarsi e di chiarirsi questa sera?

Tra i temi caldi della serata non mancheranno le ultime liti in casa ma, soprattutto, la nuova vita di Pieraolo Pretelli reduce dall’uscita di Elisabetta Gregoraci. Il giovane velino ha iniziato la sua nuova vita nella casa tra i complimenti di Stefania Orlando e Cristiano Malgioglio, avrà modo di ricordare la sua bella Eli per la gioia del pubblico? Infine, non si potrà parlare delle discussioni a cui hanno preso parte le ragazze della casa e, in particolare, Selvaggia Roma, Dayane Mello e Adua del Vesco, le tre hanno davvero chiarito?