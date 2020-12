Dal 16 dicembre prenderà forma la beta mobile di HarmonyOS, con tutti gli strumenti che consentiranno agli sviluppatori di pubblicare applicazoni per il nuovo ecosistema. Il primo smartwatch equipaggiato con il sistema operativo proprietaria arriverà nel 2021, come pure il tablet, che, come riportato da ‘Huawei Central‘, dovrebbe debuttare insieme alla gamma dei Huawei P50 nel Q1 del prossimo anno, ed eseguire proprio HarmonyOS (seppur soprannominato ‘Pad OS’). Il dispositivo dovrebbe anche essere provvisto di uno schermo OLED da 12.9 pollici senza fori e con una frequenza di refresh rate a 120Hz. Le cornici saranno sottili ed il corpo in metallo, per un feeling di alto livello.

Di recente è stato detto che la serie dei Huawei P50 verrà presentata tra la fine dell’nverno e l’inizio della primavera, oltre ad essere equipaggiata con Android 11 e EMUI 11 (probabilmente al netto dei servizi Google, visto che ormai la direzione intrapresa sembra essere sempre più questa). I top di gamma dovrebbero introdurre l’utilizzo delle lenti liquide, una tecnologia che consentirebbe una messa a fuoco in pochi millisecondi, ed una precisione pari a circa il 100%. Come vi dicevamo, insieme ai Huawei P50 esordirà anche il primo tablet equipaggiato con HarmonyOS, che prenderà il nome di Pad OS, proprio per distinguersi rispetto alla versione per smartphone e per i dispositivi indossabili (almeno si presume).

Il Huawei Watch GT 2 ECG verrà, invece, presentato il prossimo 21 dicembre, come da programma (non dovrebbero esserci variazioni in tal senso). Il progetto di HarmonyOS, nato per creare un ecosistema universale per i prodotti dell’azienda cinese, ha finito col diventare una priorità con il ban USA, che ha estromesso Huawei dal poter utilizzare i servizi Google e dalla fornitura delle componenti realizzate da società americane. Vedremo se in futuro le cose cambieranno ed in che modo. Fateci sapere cosa ne pensate lasciando un commento all’articolo.