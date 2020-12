Il nuovo singolo di Antonino ospita anche Emma, collega e grande amica. Have Yourself A Merry Little Christmas fa il paio con O Holy Night per il rilascio doppio dell’11 dicembre, con il quale Spadaccino ha presentato il nuovo album di Natale.

Si tratta del primo disco a tema dell’artista, che torna con Christmas per la sua nuova sfida che crea un mix tra soul e RnB che si coniugano alla tradizione natalizia, quest’anno proposta con una serie di canzoni alle quali ha preso parte anche Emma Marrone.

Queste le parole dell’artista, impiegate per la presentazione dell’album:

Su Holy Night, ha dichiarato:

Il lancio del disco è avvenuto con la pubblicazione di un doppio singolo. Have Yourself A Merry Little Christmas accoglie la voce inconfondibile di Emma, che arricchisce uno dei grandi classici di Natale. I due artisti, oltre a essere colleghi, sono anche amici. Nota la loro collaborazione in Resta Ancora Un Po’.

Have yourself a merry little Christmas,

Let your heart be light

From now on,

Our troubles will be out of sight

Have yourself a merry little Christmas,

Make the Yule-tide gay,

From now on,

Our troubles will be miles away.

Here we are as in olden days,

Happy golden days of yore.

Faithful friends who are dear to us

Gather near to us once more.

Through the years we all will be together

If the Fates allow

Hang a shining star upon the highest bough.

And have yourself a merry little Christmas now