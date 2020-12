Campania zona gialla da domenica 13 o 20 dicembre? La confusione regna sovrana in queste ore, tra tante ipotesi e poca concretezza. A conti fatti, l’ultimo giudizio dovrà esprimerlo il ministro Speranza di concerto con il Cts, dopo l’attenta analisi dei dati epidemiologici della Regione, che non arriverà prima di questa sera, venerdì 11 dicembre. Come riportato da ‘ilsole24ore.it‘, il quadro del cambio colore Regioni dovrà essere definito dall’ormai consueto appuntamento del report settimanale dalla cabina di regia. In pole per la zona gialla troviamo la Lombardia, che potrebbe essere seguita da Piemonte, Basilicata e Calabria.

Se sarà la Campania zona gialla da domenica 13 o 20 dicembre, teoricamente ancora non è stato deciso. Insieme alla Toscana, il declassamento della Regione potrebbe rientrare nell’ambito di una norma del decreto Ristori (all’esame del Senato, ndr.) che prevedrebbe la possibilità di far cambiare colore ad una o più Regioni senza dover attendere i 14 giorni di rito (finora considerato un requisito fondamentale per il passaggio ad uno scenario inferiore, come nel caso dalla zona arancione a quella gialla). Il monitoraggio settimanale delle prossime ore confermerà o smentirà l’esistenza delle condizioni per il passaggio alla fascia di rischio più modesto.

In ogni caso, il quadro non potrà essere delineato prima della pubblicazione del report di questa settimana (attesa per oggi 11 dicembre), curato come sempre dalla cabina di regia. Considerando imprescindibile il requisito dei 14 giorni, la Campania e la Toscana, insieme alla Valle D’Aosta ed alla Provincia Autonoma di Bolzano, dovrebbero restare in zona arancione fino al 20 dicembre, anche se non è escluso il passaggio alla zona gialla già da domenica 13, come sopra detto (naturalmente se i dati lo consentiranno, e se verrà tenuto conto della norma del decreto Ristori). Avete domande da farci? Il box dei commenti in basso è a vostra disposizione.