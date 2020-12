Abbiamo finalmente buone indicazioni oggi 11 dicembre per i potenziali acquirenti di un iPhone 11 da 128 GB, per quanto riguarda il prezzo fissato da Amazon a proposto del device acquistato poco più di un anno fa. Ad inizio mese, come molti sanno, abbiamo evidenziato alcune proposte per questa variante dello smartphone Apple, con un prezzi vicino ai 740 euro. Ebbene, stamane abbiamo proposte con le quali ci avviciniamo ulteriormente al modello da 64 GB, con un’occasione da prendere seriamente in considerazione.

Il nuovo prezzo aggiornato di Amazon per iPhone 11 da 128 GB

In questo particolare contesto, possiamo sottolineare che l’iPhone 11 da 128 GB su Amazon sia disponibile a 710 euro. Si tratta probabilmente del prezzo più basso di sempre per questa particolare variante del dispositivo. L’anomalia, positiva, è che l’offerta sia qui focalizzata sulla versione di colore nero, solitamente disponibile a condizioni meno vantaggiose. Dunque, alcuni aspetti da esaminare aiutano ad inquadrare meglio questa nuova opportunità nel box qui di seguito.

Aggiungo poi che l’iPhone 11 nero da 128 GB appena riportato sia disponibile con il programma Amazon Prime. Questo vuol dire che non abbiamo costi aggiuntivi a proposito della spedizione, ma soprattutto che la consegna avverrà nel giro di poche ore. Dunque, avrete modo di ottenere il device con netto anticipo rispetto al periodo natalizio. Tutti aspetti che danno ulteriore valore all’offerta messa a disposizione del pubblico italiano che da tempo ha nel mirino il prodotto.

Insomma, massima attenzione alla nuova offerta per iPhone 11 da 128 GB, disponibile oggi 11 dicembre su Amazon a condizioni molto vantaggiose. Considerando quanto riportato nel pezzo di oggi, è probabile che il prezzo possa cambiare nel giro di poche ore. Dunque, se avete intenzione di procedere, conviene impiegare poco tempo, in quanto il dispositivo in questione potrebbe andare a ruba. Che ne pensate?