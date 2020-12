Barbara d’Urso si dà alla politica. La conduttrice di Canale5 inizia a pensare a una carriera diversa da quella che ha intrapreso in questi anni, anche se i dettagli non si conoscono ancora. Le dichiarazioni sono riportate dal settimanale Oggi.

“Votavo per il Partito comunista quando c’era il comunismo, ero di sinistra. Ancora oggi continuo a essere dalla parte del popolo… Mi hanno chiesto mille volte di scendere in politica, prima o poi lo farò. Mi è arrivato un copione pazzesco. Ho molta voglia di tornare a recitare”

Un impegno in più, quindi, per Barbara d’Urso, da anni avviata alla carriera di conduttrice. Attualmente, conduce il contenitore pomeridiano Pomeriggio Cinque e Domenica Live – alla domenica. Carmelita ha anche conquistato la prima serata della domenica con Live Non è La d’Urso, che ha inaugurato a marzo del 2019.

Nei giorni scorsi, la conduttrice di Mediaset è appena diventata zia. La sorella Eleonora è appena diventata mamma della sua prima figlia, Sofia, che ha avuto dal marito Michele Olmo. L’annuncio è stato dato sui canali social di Barbara d’Urso, che ha dichiarato anche il nome della nuova arrivata.

La notizia del suo desiderio di scendere in politica ha fatto il giro del web e dei suoi amici di Twitter, che l’hanno subito rilanciata con commenti di ogni genere. C’è stato anche chi ha fatto il confronto con qualche personaggio di spicco del passato: “Abbiamo avuto Cicciolina, la Zanicchi e addirittura Di Maio. Carmelita, in confronto, è una statista”.

La politica non è solo l’unico desiderio di Barbara d’Urso, che tempo fa aveva ammesso di avere il desiderio di presentare il Festival di Sanremo, una volta o l’altra nella sua carriera. Per il momento, la conduttrice è saldamente ancorata agli studi di Cologno, per la presentazione dei programmi che le sono stati assegnati, 7 giorni su 7.