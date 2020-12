Sembra essere praticamente certo l’aumento anche qui in Italia per quanto riguarda l’abbonamento Disney Plus. La nota piattaforma, giovanissima e giunta nel nostro Paese da circa un anno, è costantemente al centro di novità di marketing, come abbiamo avuto modo di osservare in questi giorni a proposito di Vodafone. Oggi 11 dicembre, però, ha preso piede una voce che potrebbe far poco piacere al pubblico italiano, considerando il fatto che una rimodulazione pare essere effettivamente dietro l’angolo su scala globale.

Rimodulazioni per abbonamento Disney Plus in Italia: le ragioni

Alla base delle possibili rimodulazioni pensate per l’abbonamento Disney Plus in Italia ci sarebbe paradossalmente il Covid. Il fatto di non poter organizzare eventi all’aperto, alla luce delle varie disposizioni governative contro gli assembramenti, rappresenta senza ombra di dubbio una grave perdita nei bilanci di questo colosso. Voce con segno meno che deve essere compensata quantomeno parzialmente da altre entrate. E qui forse entra in gioco il servizio preso in esame questa mattina.

Date e cifre su aumenti abbonamento Disney Plus

Andando più nel pratico, esiste un documento ufficiale con il quale si parla di un preciso aumento per l’abbonamento Disney Plus. Negli Stati Uniti, ad esempio, pare che dal 26 marzo 2021 Disney Plus avrà un costo pari a 7,99 dollari al mese. In alternativa, si potranno pagare 79,99 dollari ogni anno. Per quanto riguarda l’Italia, le ultime voci ci dicono che la scelta dello staff potrebbe essere quella di aumentare di 1 euro al mese, o in alternativa di 10 euro ogni anno.

Ancora pochi giorni e ne sapremo di più, ma arrivati a questo punto dobbiamo per forza di cose dare per scontato che a breve dovremo fare i conti con un aumento sull’abbonamento di Disney Plus. Che ne pensate? Ci può stare o questa notizia è arrivata troppo in anticipo rispetto alle previsioni?