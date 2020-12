Arianna sospesa ad Amici di Maria De Filippi: la permanenza della cantante nel programma è stata messa in discussione da Rudy Zerbi a fine novembre e per settimane non ne abbiamo saputo nulla. Oggi finalmente l’attesa decisione dei docenti.

“Gli sarò grata per la vita, se sto qua dentro è grazie a lui ma gli devo parlare e chiedergli se posso cambiare insegnante“, è la riflessione di Arianna che chiede alla produzione di Amici di vedere Zerbi per parlarci innanzitutto per sapere se c’è “qualcosa in particolare che può fare per riprendersi la maglia”. “Non voglio passare per la persona che entra qua dentro e non la prende seriamente”, aggiunge la cantante ma Zerbi non è convinto.

Rudy trova incoerenza tra quello che dice e quello che fa. “Non hai cantato come una che ci tiene”, le ricorda, a proposito delle ultime esibizioni ad Amici 20. “Non mi impegno, potrei fare di più, non lo faccio, non me ne frega niente”, il messaggio di Arianna secondo Rudy Zerbi.

Arianna sospesa ad Amici di Maria De Filippi, decide per un confronto con il suo docente di riferimento prima di chiedergli la possibilità di andare da Arisa.

“Voglio un’altra cosa. Voglio una che fa quello che dice di voler fare e tu non lo stai facendo”, sottolinea Zerbi.

“Ho saputo che hai detto ad Evandro che non sei l’insegnante giusto per lui. Magari sono io l’allieva sbagliata per te, il dubbio mi è venuto. Da te ho un giudizio, da Arisa ho tutt’altra cosa”, replica Arianna, dubbiosa.

“Se basta ad Arisa è una valutazione sua, a me non basta, magari a lei basta“, è la risposta di Rudy che la invita a sentirsi libera di fare ciò che vuole.



“Non è un problema di insegnante ma di atteggiamento. Per me da questo momento tu sei libera, se ti senti di fare questa cosa da questo momento tu sei libera”, sono le parole del docente che anticipa la decisione di Arianna di chiedere ospitalità ad Arisa.

“Tu secondo me spacchi, hai una voce pazzesca”, è il commento della sua nuova docente, che l’accoglie con entusiasmo nel suo team.