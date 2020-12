Ma è mai possibile che una persona nota, che sia esso un attore, un cantante o un politico, non può prendere una posizione su questioni di attualità o di vita sociale senza imbattere in polemiche, offese e accuse? Questa volta tocca ad Alessandro Gassman. L’attore italiano di cinema e fiction spesso viene preso di mira sui social per via delle sue posizioni spesso anticonvenzionali e anche in questo caso è successo lo stesso e tutto per via del vaccino anti Covid che da fine gennaio potrebbe essere disponibile in Italia con le sue prime dosi.

Fin qui niente di complicato e di misterioso se non fosse che Alessandro Gassman ha detto la sua a riguardo in un’intervista a La Repubblica facendo infuriare il popolo dei social che ha fatto finire il suo nome in tendenza su Twitter a colpi di insulti. Tra chi lo invita a lasciare la recitazione e chi invece lo prende in giro per via delle sue pubblicità in rotazione in tv, c’è chi invece appoggia la sua visione ovvero quella di rendere la vita di chi non si vaccina contro il Coronavirus “poco normale”.

In particolare, dicendosi consapevole del terremoto che avrebbe causato, Alessandro Gassman rivela: “Sarò tra i primi a farmi vaccinare e spero che a chi non si vaccina non sia permesso di entrare nei negozi, ristoranti, aeroporti. So che scateno un putiferio, ma lo penso sinceramente”. Il figlio di Vittorio Gassman continua spiegando la sua posizione e dicendosi certo che le persone immunodepresse continueranno ad essere a rischio e che, quindi, si dovrà pensare anche a loro e così rilancia contro i NoVax: “Non capisco questo sentirsi privati della libertà, ci mettiamo troppo al centro delle cose. Non siamo noi interessanti, lo è il proseguimento della vita civile”.

Se qualcuno si limita a scrivere: “Lo sbirro fallo nelle fiction, se ci riesci. La vita reale è un’altra storia.#Gassman #COVID19” altri ancora richiamano addirittura le fasi della dittatura e il fatto che agli ebrei era vietato entrare nei negozi e vivevano raccolti nei ghetti: “Ma come si possono permettere gentaglia del calibro di #Gassman, #Gori, #Conte, #Zingaretti ecc., di minacciare restrizioni o provvedimenti se non ci si sottopone a trattamento Sanitario come il #VaccinoAntiCovid? Cioè, possibile che nessuno li denunci?”. Alessandro Gassman risponderà alle polemiche sui social?