Nonostante negli Stati Uniti non abbia avuto fortuna, dall’11 dicembre arriva Deputy su Fox, canale 116 di Sky, in prima visione assoluta per l’Italia.

Procedural americano creato da Will Beall, Deputy su Fox è la storia di uno sceriffo della contea di Los Angeles dallo stile decisamente poco ortodosso. Nonostante il suo carattere scontroso, però, molti colleghi inizieranno a considerare presto la sua leadership un’occasione imperdibile per riformare il reparto.

Protagonista di Deputy su Fox è Stephen Dorff nei panni del vice sergente Bill Hollister, che assume il ruolo di sceriffo della contea di Los Angeles dopo che il suo predecessore muore stroncato da un infarto: dal giorno del suo insediamento si dà la missione di ripristinare un senso dell’onore e del dovere che ritiene stia andando perduto tra i suoi ufficiali. Al suo fianco, a sostenerlo, c’è la dottoressa Paula Reyes (Yara Martinez), moglie di Bill che lavora come chirurgo traumatologico.

Nel cast di Deputy su Fox anche Brian Van Holt, nei panni del vice Cade Ward, Bex Taylor-Klaus nei panni dell’esperta investigatrice Brianna Bishop, Siena Goines (solo nel primo episodio, poi sostituita da Danielle Moné Truitt) nei panni della vice Rachel Delgado, compagna di Ward che lascia il servizio attivo dopo un raid in cui è stata ferita da un’arma da fuoco. Infine Shane Paul McGhie è il vice alle prime armi Joseph Harris, che si unisce al dipartimento soprattutto per onorare il sacrificio di suo padre.

Ecco la trama e il promo dei primi due episodi dei tredici episodi di Deputy su Fox, in onda da venerdì 11 dicembre in prima serata (disponibile anche on demand e su Sky Go).

Il Giuramento delle Reclute – Quando lo sceriffo di Los Angeles, appena eletto, muore, a fare le sue veci è chiamato Bill Hollister, avvocato rude e incline a non rispettare le regole…

I Fuorilegge – Alle prese con le nuove responsabilità del suo ruolo di sceriffo, Bill rifiuta di andare sul campo quando sulla scena compare un criminale a cui è personalmente collegato.

Trasmessa all’inizio dell’anno negli Stati Uniti, la serie non è stata rinnovata da Fox per una seconda stagione.